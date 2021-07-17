В Олимпийской деревне Токио установлен первый случай заражения коронавирусом

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

Муто сказал, что заразившийся – член иностранной сборной, который узнал об этом после ежедневного тестирования. Это первый случай, когда коронавирус выявлен в Олимпийской деревне. NHK добавил, что это не спортсмен.

До этого коронавирус находили у спортсменов либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения команд. Так было с представителями Израиля, Уганды и Сербии.