Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

В Олимпийской деревне Токио установлен первый случай заражения коронавирусом

14 минут назад

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

Муто сказал, что заразившийся – член иностранной сборной, который узнал об этом после ежедневного тестирования. Это первый случай, когда коронавирус выявлен в Олимпийской деревне. NHK добавил, что это не спортсмен.

До этого коронавирус находили у спортсменов либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения команд. Так было с представителями Израиля, Уганды и Сербии.

  • Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
  • С 12 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа.
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Источник:
ТАСС
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