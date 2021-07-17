Олимпиада-2020
В Олимпийской деревне Токио установлен первый случай заражения коронавирусом
14 минут назад
Эту информацию подтвердил генеральный секретарь оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.
Муто сказал, что заразившийся – член иностранной сборной, который узнал об этом после ежедневного тестирования. Это первый случай, когда коронавирус выявлен в Олимпийской деревне. NHK добавил, что это не спортсмен.
До этого коронавирус находили у спортсменов либо в аэропорту, либо в местах предварительного размещения команд. Так было с представителями Израиля, Уганды и Сербии.
- Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
- С 12 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится до 22 августа.
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