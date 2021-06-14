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#Евро-2020 #коронавирус

В Санкт-Петербурге после матча сборной России будут введены коронавирусные ограничения

3 часа назад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом. «Эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. Число заболевших растет. Власти будут вынуждены ввести новые ограничения», – сказал он.

  • Ограничения появятся с 17 июня – на следующий день после матча Евро-2020 между Россией и Финляндией.
  • В фан-зонах будут продаваться только напитки. С 14 июня там обязательно ношение масок.
  • Наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75% до 50%.
  • Максимальное число зрителей культурных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе – не более трех тысяч человек.

Причина – рост заболеваемости коронавирусом в России с начала июня.

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