В Санкт-Петербурге после матча сборной России будут введены коронавирусные ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом. «Эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. Число заболевших растет. Власти будут вынуждены ввести новые ограничения», – сказал он.

Ограничения появятся с 17 июня – на следующий день после матча Евро-2020 между Россией и Финляндией.

В фан-зонах будут продаваться только напитки. С 14 июня там обязательно ношение масок.

Наполняемость залов кинотеатров уменьшится с 75% до 50%.

Максимальное число зрителей культурных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе – не более трех тысяч человек.

Причина – рост заболеваемости коронавирусом в России с начала июня.