Мостовой уехал с Евро в день старта из-за коронавируса – похоже, он заразился уже во второй раз. Как это возможно?
Андрей Мостовой вылетел из заявки России на Евро-2020. Вместо него вызван защитник Роман Евгеньев (подробно о нем – тут). Причина для исключения Мостового – коронавирус. Аккаунты сборной назвали результат ПЦР-теста неблагоприятным, но значение одно – положительный тест. В ситуации с Мостовым необычно, что он заразился коронавирусом во второй раз.
Перед Евро-2020 у Мостового уже были проблемы в сборной – он пропускал тренировки из-за травмы. Тогда рассказывал: «Надо действовать по ситуации. Что я сейчас могу сделать? Только восстанавливаться, принимать медикаменты и работать по полной. Когда поправлюсь, нужно будет начинать без раскачки».
Журналист Иван Карпов напомнил: Мостовой впервые перенес коронавирус еще в «Сочи». Тогда болезнь протекала тяжело, у Мостового сохранился высокий уровень антител. Повторное заражение Мостового подтверждал журналист Сергей Егоров, но он не называл конкретики по первому случаю. Об этом же писал Василий Конов.
Все остальные тесты Мостового и игроков сборной давали отрицательные результаты. Мостовой никуда не уезжал из расположения сборной – всегда был с командой.
Как вообще возможно повторное заражение коронавирусом?
Эта тема везде мелькала в ноябре-декабре 2020 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда называла причины для повторного заражения коронавирусом. Главная – если у человека нарушается иммунная система. Профессор из центра Гамалеи говорил, что на повторное заражение влияет слабый иммунитет при первом заболевании.
Татьяна Голикова объясняла в интервью «России 24» повторное заражение: «Первое – ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на COVID, что, к сожалению, имеет место, второе – реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, уже перенесшего COVID. И наконец, третье – реальное повторное заболевание COVID».
Журнал The Lancet опубликовал в апреле исследование по заражению коронавирусом у морских пехотинцев. 10% от переболевших оказались повторно заражены. У них течение болезни проходило бессимптомно. Вирусная нагрузка снизилась, но они оставались переносчиками заболевания. Подобное сейчас испытывает и Андрей Мостовой.
Иммунолог Николай Крючков объяснял, что заразиться повторно можно даже после прививки от коронавируса. Высокий показатель антител не гарантирует защиту от повторного заболевания. Повторные случаи заражения уже были даже в спорте. «Парма» рассказывала, что сразу два ее игрока повторно заражались коронавирусом.
Второго заражения у Мостового никто не ждал. Корреспондент Антон Анисимов говорил о подробностях ситуации в эфире «Матч ТВ». Анисимов без камер пообщался с пресс-атташе сборной Игорем Владимировым. Тот сказал, что Мостовой находится в ужасном психологическом состоянии. Положительный тест пришел утром 11 июня.
Перед стартом Евро-2020 в России растет заболеваемость коронавирусом. 11 июня зафиксировано 12505 новых заражений. ТАСС пишет, что это максимальный показатель с 22 февраля. Большинство заражений в Москве (5853) и Санкт-Петербурге (863). Санкт-Петербург принимает матчи Евро-2020.
Мостовой – важный игрок для Черчесова?
Андрей Мостовой постоянно попадает в сборную России, но уже дважды был в странной ситуации с обратной заменой. Мостовой выходил на поле, играл несколько десятков минут, потом уходил на скамейку. Черчесов всегда объяснял это тактикой, а мы подробно рассказывали обо всем в отдельном материале.
Всего Мостовой провел уже восемь матчей в составе сборной России: три товарищеских, три игры Лиги наций, два отборочных матча ЧМ-2022. Восемь матчей – ноль голов. Только в товарищеской игре против Швеции Мостовой выходил с первых минут, остальные игры – появления со скамейки.
Мостовому 23 года. По карьере у него выделяются клубные истории. Сначала занимался в школе ЦСКА, потом – в «Локомотиве». Это единственный игрок 1997 года из школы «Локо», который заиграл в РПЛ. Однажды Мостовой чуть не перешел в «Рубин». Уже сфотографировался, готовился к подписанию контракта, но все поменял звонок Точилина из «Сочи».
На Евро вместо него будет Евгеньев – защитник из «Динамо». Россия сыграет с Бельгией уже 12 июня.