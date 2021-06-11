Мостовой уехал с Евро в день старта из-за коронавируса – похоже, он заразился уже во второй раз. Как это возможно?

Андрей Мостовой вылетел из заявки России на Евро-2020. Вместо него вызван защитник Роман Евгеньев (подробно о нем – тут). Причина для исключения Мостового – коронавирус. Аккаунты сборной назвали результат ПЦР-теста неблагоприятным, но значение одно – положительный тест. В ситуации с Мостовым необычно, что он заразился коронавирусом во второй раз.

Перед Евро-2020 у Мостового уже были проблемы в сборной – он пропускал тренировки из-за травмы. Тогда рассказывал: «Надо действовать по ситуации. Что я сейчас могу сделать? Только восстанавливаться, принимать медикаменты и работать по полной. Когда поправлюсь, нужно будет начинать без раскачки».

Журналист Иван Карпов напомнил: Мостовой впервые перенес коронавирус еще в «Сочи». Тогда болезнь протекала тяжело, у Мостового сохранился высокий уровень антител. Повторное заражение Мостового подтверждал журналист Сергей Егоров, но он не называл конкретики по первому случаю. Об этом же писал Василий Конов.

Все остальные тесты Мостового и игроков сборной давали отрицательные результаты. Мостовой никуда не уезжал из расположения сборной – всегда был с командой.