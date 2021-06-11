Андрей Мостовой
Евро-2020
Россия
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#Андрей Мостовой #Евро-2020 #Россия

Мостовой уехал с Евро в день старта из-за коронавируса – похоже, он заразился уже во второй раз. Как это возможно?

6 часов назад

Андрей Мостовой и Эдуард Безуглов.

твиттер сборной России

Андрей Мостовой вылетел из заявки России на Евро-2020. Вместо него вызван защитник Роман Евгеньев (подробно о нем – тут). Причина для исключения Мостового – коронавирус. Аккаунты сборной назвали результат ПЦР-теста неблагоприятным, но значение одно – положительный тест. В ситуации с Мостовым необычно, что он заразился коронавирусом во второй раз.

Перед Евро-2020 у Мостового уже были проблемы в сборной – он пропускал тренировки из-за травмы. Тогда рассказывал: «Надо действовать по ситуации. Что я сейчас могу сделать? Только восстанавливаться, принимать медикаменты и работать по полной. Когда поправлюсь, нужно будет начинать без раскачки».

Журналист Иван Карпов напомнил: Мостовой впервые перенес коронавирус еще в «Сочи». Тогда болезнь протекала тяжело, у Мостового сохранился высокий уровень антител. Повторное заражение Мостового подтверждал журналист Сергей Егоров, но он не называл конкретики по первому случаю. Об этом же писал Василий Конов.

Все остальные тесты Мостового и игроков сборной давали отрицательные результаты. Мостовой никуда не уезжал из расположения сборной – всегда был с командой.

www.imago-images.de/Global Look Press

Как вообще возможно повторное заражение коронавирусом?

Эта тема везде мелькала в ноябре-декабре 2020 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда называла причины для повторного заражения коронавирусом. Главная – если у человека нарушается иммунная система. Профессор из центра Гамалеи говорил, что на повторное заражение влияет слабый иммунитет при первом заболевании.

Татьяна Голикова объясняла в интервью «России 24» повторное заражение: «Первое – ложноположительный или ложноотрицательный ПЦР-тест на COVID, что, к сожалению, имеет место, второе – реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, уже перенесшего COVID. И наконец, третье – реальное повторное заболевание COVID».

Журнал The Lancet опубликовал в апреле исследование по заражению коронавирусом у морских пехотинцев. 10% от переболевших оказались повторно заражены. У них течение болезни проходило бессимптомно. Вирусная нагрузка снизилась, но они оставались переносчиками заболевания. Подобное сейчас испытывает и Андрей Мостовой.

www.imago-images.de/Global Look Press

Иммунолог Николай Крючков объяснял, что заразиться повторно можно даже после прививки от коронавируса. Высокий показатель антител не гарантирует защиту от повторного заболевания. Повторные случаи заражения уже были даже в спорте. «Парма» рассказывала, что сразу два ее игрока повторно заражались коронавирусом.

Второго заражения у Мостового никто не ждал. Корреспондент Антон Анисимов говорил о подробностях ситуации в эфире «Матч ТВ». Анисимов без камер пообщался с пресс-атташе сборной Игорем Владимировым. Тот сказал, что Мостовой находится в ужасном психологическом состоянии. Положительный тест пришел утром 11 июня.

Перед стартом Евро-2020 в России растет заболеваемость коронавирусом. 11 июня зафиксировано 12505 новых заражений. ТАСС пишет, что это максимальный показатель с 22 февраля. Большинство заражений в Москве (5853) и Санкт-Петербурге (863). Санкт-Петербург принимает матчи Евро-2020.

РФС

Мостовой – важный игрок для Черчесова?

Андрей Мостовой постоянно попадает в сборную России, но уже дважды был в странной ситуации с обратной заменой. Мостовой выходил на поле, играл несколько десятков минут, потом уходил на скамейку. Черчесов всегда объяснял это тактикой, а мы подробно рассказывали обо всем в отдельном материале.

Всего Мостовой провел уже восемь матчей в составе сборной России: три товарищеских, три игры Лиги наций, два отборочных матча ЧМ-2022. Восемь матчей – ноль голов. Только в товарищеской игре против Швеции Мостовой выходил с первых минут, остальные игры – появления со скамейки.

Мостовому 23 года. По карьере у него выделяются клубные истории. Сначала занимался в школе ЦСКА, потом – в «Локомотиве». Это единственный игрок 1997 года из школы «Локо», который заиграл в РПЛ. Однажды Мостовой чуть не перешел в «Рубин». Уже сфотографировался, готовился к подписанию контракта, но все поменял звонок Точилина из «Сочи».

На Евро вместо него будет Евгеньев – защитник из «Динамо». Россия сыграет с Бельгией уже 12 июня.

Бельгия
-:-
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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