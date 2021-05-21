УЕФА выпустил отчет о влиянии пандемии на футбол. Клубы недополучат из-за нее 8,7 миллиарда евро

УЕФА опубликовал ежегодный отчет «Пейзаж европейского клубного футбола». Главная тема отчета 2021 года – пандемия коронавируса.

УЕФА назвала опубликованный документ «первым авторитетным и всесторонним исследованием того, как пандемия повлияла на европейский футбол».

Главный вывод – клубы потеряли минимум 8,7 миллиарда евро за 2019-2021 годы из-за пандемии.

Основная сумма (7,2 млрд) пришлась на клубы из высших лиг. Еще 1,5 млрд – на клубы из более низких дивизионов.

При этом для клубов из высших лиг максимальный ущерб может вырасти до 8,1 млрд евро. Эта сумма сложится из потерь таких доходов:

4 млрд – доходы от продажи билетов

2,7 млрд – доходы от спорнсоров

1,4 млрд – доходы от трансляций

Из положительных моментов УЕФА выделяет финансовое состояние клубов перед пандемией. В отчете говорится, что оно было «наиболее прочным за всю историю» благодаря финансовому фэйр-плей. Это помогло лигам перенести кризис.

Еще один важный момент – перенос соревнований, в том числе Евро-2020. Оно сэкономило клубам 2 миллиарда евро – их не дополучили бы в случае отмены турниров.

УЕФА назвал ситуацию на трансферном рынке показательной. Летом 2020 траты снизились на 39% по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на общий упадок индустрии и снижение посещаемости матчей на 210 миллионов человек, УЕФА оптимистичен. Он привел в пример рекордные показатели телепросмотров, инвестиции и смены владельцев клубов. Все это говорит о том, что в европейском футболе по-прежнему есть деньги.