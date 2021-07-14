МОК изменил процедуру награждения на Олимпиаде в Токио. Призеры сами наденут на себя медали

Традиционно медали призерам Олимпиады надевают члены Международного олимпийского комитета, но на Играх в Токио процедуру изменят. Об этом пишет Associated Press.

Из-за угрозы распространения коронавируса контакты ограничили. Теперь чиновники в продезинфицированных перчатках будут класть медали на поднос, а призеры – самостоятельно брать их и надевать.

Все участники награждения будут в масках. Им запретят рукопожатия и объятия.