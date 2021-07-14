Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

МОК изменил процедуру награждения на Олимпиаде в Токио. Призеры сами наденут на себя медали

вчера, 20:42

Традиционно медали призерам Олимпиады надевают члены Международного олимпийского комитета, но на Играх в Токио процедуру изменят. Об этом пишет Associated Press.

Из-за угрозы распространения коронавируса контакты ограничили. Теперь чиновники в продезинфицированных перчатках будут класть медали на поднос, а призеры – самостоятельно брать их и надевать.

Все участники награждения будут в масках. Им запретят рукопожатия и объятия.

  • Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Ее проводят несмотря на введенное в Токио чрезвычайное положение из-за коронавируса.
  • С конца июня там фиксируют рост новых заболеваний ковидом. В начале месяца прирост был на уровне 600-700 человек, в середине месяца он поднимался до 800-900.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Associated Press
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