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НХЛ анонсировала возвращение прежнего формата дивизионов и игр в новом сезоне. Его меняли из-за коронавируса

вчера, 09:51

Руководство НХЛ провело видеоконференцию с генменеджерами клубов и рассказало о правилах сезона-2021/22:

  • Вернется прежнее деление на дивизионы. Вместо Центрального, Восточного, Западного и Северного введут Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский. Канадские клубы больше не собраны в одном Северном дивизионе.
  • В прошлом сезоне команды провели 56 матчей, играя только в своем дивизионе. В новом сезоне вернут традиционные 82 игры – минимум по две с каждым соперником лиги.
  • Регулярный сезон стартует в октябре и закончится в апреле. Плей-офф продлится до июня.
  • «Аризона» перейдет в Центральный дивизион из Тихоокеанского, освободив место для новичка лиги «Сиэтла».
  • Вакцинированных игроков допустят до тренировок и переездов без ограничений и тестирований. Процедуры для невакционированных еще обсуждают.
  • Ситуация с участием НХЛ в Олимпийских играх 2022 года пока неясная. В 2018 году лига отказалась от паузы на Игры, заявив, что она нарушает календарь. Переговоры об участии в ОИ-2022 еще идут.

Полное расписание сезона опубликуют перед драфтом 23 июля. С его появлением станет ясно окончательное решение по участию в ОИ.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт НХЛ
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