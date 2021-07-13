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НХЛ анонсировала возвращение прежнего формата дивизионов и игр в новом сезоне. Его меняли из-за коронавируса
вчера, 09:51
Руководство НХЛ провело видеоконференцию с генменеджерами клубов и рассказало о правилах сезона-2021/22:
- Вернется прежнее деление на дивизионы. Вместо Центрального, Восточного, Западного и Северного введут Столичный, Атлантический, Центральный и Тихоокеанский. Канадские клубы больше не собраны в одном Северном дивизионе.
- В прошлом сезоне команды провели 56 матчей, играя только в своем дивизионе. В новом сезоне вернут традиционные 82 игры – минимум по две с каждым соперником лиги.
- Регулярный сезон стартует в октябре и закончится в апреле. Плей-офф продлится до июня.
- «Аризона» перейдет в Центральный дивизион из Тихоокеанского, освободив место для новичка лиги «Сиэтла».
- Вакцинированных игроков допустят до тренировок и переездов без ограничений и тестирований. Процедуры для невакционированных еще обсуждают.
- Ситуация с участием НХЛ в Олимпийских играх 2022 года пока неясная. В 2018 году лига отказалась от паузы на Игры, заявив, что она нарушает календарь. Переговоры об участии в ОИ-2022 еще идут.
Полное расписание сезона опубликуют перед драфтом 23 июля. С его появлением станет ясно окончательное решение по участию в ОИ.
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