коронавирус
Поделиться:
Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса. Страна ограничила въезд иностранцев
0
Организаторы Универсиады-2021 отменили соревнования из-за «Омикрона» – нового штамма коронавируса. Новость появилась меньше чем за две недели до старта соревнований, его планировали на 11 декабря.
Оргкомитет извинился за решение и сослался на ограничения, принятые правительством Швейцарии. Оно ограничило въезд из стран, где выявлены случаи заражения «Омикроном». В список вошли Австрия, Бельгия, Израиль, Нидерланды и другие государства.
- «Омикрон» впервые выявлен в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ пока не знает, насколько он заразен, но считает его «вызывающим опасения» штаммом.
- Марокко, Япония и Израиль уже закрыли границы для иностранцев из-за «Омикрона».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые