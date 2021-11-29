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Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса. Страна ограничила въезд иностранцев

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Организаторы Универсиады-2021 отменили соревнования из-за «Омикрона» – нового штамма коронавируса. Новость появилась меньше чем за две недели до старта соревнований, его планировали на 11 декабря.

Оргкомитет извинился за решение и сослался на ограничения, принятые правительством Швейцарии. Оно ограничило въезд из стран, где выявлены случаи заражения «Омикроном». В список вошли Австрия, Бельгия, Израиль, Нидерланды и другие государства.

  • «Омикрон» впервые выявлен в Южной Африке в конце ноября. ВОЗ пока не знает, насколько он заразен, но считает его «вызывающим опасения» штаммом.
  • Марокко, Япония и Израиль уже закрыли границы для иностранцев из-за «Омикрона».
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Источник:
твиттер оргкомитета Универсиады
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