Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса. Страна ограничила въезд иностранцев

Организаторы Универсиады-2021 отменили соревнования из-за «Омикрона» – нового штамма коронавируса. Новость появилась меньше чем за две недели до старта соревнований, его планировали на 11 декабря.

Оргкомитет извинился за решение и сослался на ограничения, принятые правительством Швейцарии. Оно ограничило въезд из стран, где выявлены случаи заражения «Омикроном». В список вошли Австрия, Бельгия, Израиль, Нидерланды и другие государства.