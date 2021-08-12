Штат в Австралии поместит олимпийцев на 28-дневный карантин после Токио. Сборная назвала это «жестоким обращением»

Олимпийский комитет Австралии раскритиковал администрацию штата Южная Австралия из-за дополнительного карантина для спортсменов.

Все олимпийцы отбывают обязательную двухнедельную изоляцию после возвращения из Токио.

Южная Австралия требует еще две недели карантина для въезжающих из соседнего Нового Южного Уэльса, где находится Сидней.

В общей сложности спортсменам, которые уже прилетели в Сидней, потребуется 28 дней изоляции.

Всего в сборной 56 человек, возвращающихся в Южную Австралию. 16 из них уже находятся на карантине в Сиднее. Исполнительный директор олимпийского комитета Мэтт Кэрролл назвал это «жестоким и равнодушным обращением» со спортсменами.

Среди аргументов для отмены дополнительного карантина он назвал полную вакцинацию спортсменов, пребывание в «пузыре» во время Олимпиады и постоянные медобследования.

В заявлении приводятся слова главного врача Австралийского института спорта Дэвида Хьюза. Он назвал решение неразумным и рискованным для физического и психического здоровья спортсменов.

Южная Австралия ввела дополнительный карантин из-за штамма «дельта» в Новом Южном Уэльсе. Олимпийский комитет Австралии подавал апелляцию против дополнительного карантина, но ее отклонили.

Всего в Токио от Австралии ездили 486 спортсменов в 33 видах спорта. Они набрали 46 медалей (17 золотых) и заняли шестое место в общем зачете.