Олимпиада-2020
Штат в Австралии поместит олимпийцев на 28-дневный карантин после Токио. Сборная назвала это «жестоким обращением»
час назад
Олимпийский комитет Австралии раскритиковал администрацию штата Южная Австралия из-за дополнительного карантина для спортсменов.
- Все олимпийцы отбывают обязательную двухнедельную изоляцию после возвращения из Токио.
- Южная Австралия требует еще две недели карантина для въезжающих из соседнего Нового Южного Уэльса, где находится Сидней.
- В общей сложности спортсменам, которые уже прилетели в Сидней, потребуется 28 дней изоляции.
Всего в сборной 56 человек, возвращающихся в Южную Австралию. 16 из них уже находятся на карантине в Сиднее. Исполнительный директор олимпийского комитета Мэтт Кэрролл назвал это «жестоким и равнодушным обращением» со спортсменами.
- Среди аргументов для отмены дополнительного карантина он назвал полную вакцинацию спортсменов, пребывание в «пузыре» во время Олимпиады и постоянные медобследования.
- В заявлении приводятся слова главного врача Австралийского института спорта Дэвида Хьюза. Он назвал решение неразумным и рискованным для физического и психического здоровья спортсменов.
Южная Австралия ввела дополнительный карантин из-за штамма «дельта» в Новом Южном Уэльсе. Олимпийский комитет Австралии подавал апелляцию против дополнительного карантина, но ее отклонили.
Всего в Токио от Австралии ездили 486 спортсменов в 33 видах спорта. Они набрали 46 медалей (17 золотых) и заняли шестое место в общем зачете.
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