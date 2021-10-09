Адриен Рабьо
Лига наций
коронавирус
Франция
Испания
Поделиться:
Комментарии:
0
#Адриен Рабьо #Лига наций #коронавирус #Испания #Франция

Рабьо пропустит финал Лиги наций из-за коронавируса

3 часа назад

10 октября сборные Франции и Испании сыграют в финале Лиги наций. Путь команд к этому матчу:

За сутки появились новости о потере французов. Адриен Рабьо пропустит этот матч из-за положительного тест на коронавирус. Он получил результат 9 октября и теперь ушел на самоизоляцию. В заявке Франции на игру остался 21 футболист – больше тренерский штаб никого не может заявить на матч.

Испания
-:-
Франция
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт Федерации футбола Франции
Еще по теме
Обалдеть, как мама управляет карьерой Рабьо. Поссорила с «ПСЖ», убрала из сборной и убедила на «Ювентус»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Адриен Рабьо
#Лига наций
#коронавирус
#Испания
#Франция