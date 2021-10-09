Рабьо пропустит финал Лиги наций из-за коронавируса

10 октября сборные Франции и Испании сыграют в финале Лиги наций. Путь команд к этому матчу:

За сутки появились новости о потере французов. Адриен Рабьо пропустит этот матч из-за положительного тест на коронавирус. Он получил результат 9 октября и теперь ушел на самоизоляцию. В заявке Франции на игру остался 21 футболист – больше тренерский штаб никого не может заявить на матч.