Адриен Рабьо
Лига наций
коронавирус
Франция
Испания
Рабьо пропустит финал Лиги наций из-за коронавируса
3 часа назад
10 октября сборные Франции и Испании сыграют в финале Лиги наций. Путь команд к этому матчу:
- Историческое поражение Италии, которое закончило длиннейшую серию: 17-летний испанец – в основе, а Милан освистал Доннарумму
- Братья Эрнандесы сыграли за Францию вместе и затащили ее в финал. Там – Испания, за которую они думали выступать раньше
За сутки появились новости о потере французов. Адриен Рабьо пропустит этот матч из-за положительного тест на коронавирус. Он получил результат 9 октября и теперь ушел на самоизоляцию. В заявке Франции на игру остался 21 футболист – больше тренерский штаб никого не может заявить на матч.
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