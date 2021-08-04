Олимпиада-2020
коронавирус
🥋 Анна Чернышева снялась с Олимпиады из-за коронавируса. Это единственная каратистка в заявке России
12 часов назад
Россия не выступит в олимпийском турнире по карате в Токио. Единственная каратиска в составе сборной Анна Чернышева сдала положительный тест на коронавирус.
Она готовилась к выступлению 5 августа в категории до 55 килограммов.
- Это не первый случай ковида в российской сборной. Перед стартом Олимпиады положительный тест сдал пловец Илья Бородин.
- На Олимпиаде регулярно выявляют случаи коронавируса у спортсменов. За сутки до теста Чернышевой греческая сборная по синхронному плаванию в полном составе снялась с соревнований из-за трех случаев ковида.
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