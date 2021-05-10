Китай проведет по вершине Эвереста «разделительную линию». Чтобы его альпинисты не контактировали с непальскими

Китай оградит своих альпинистов на Эвересте от контактов с зарубежными спортсменами. Для этого он проведет «разделительную линию» по вершине и запретит пересекать ее.

Как выглядит линия и из какого материала она сделана, неизвестно. Китай только анонсировал ее установку.

Эверест находится на границе Китая и Непала, поэтому восхождение возможно с северного склона (Китай) или южного (Непал). В 2020 году из-за пандемии коронавируса обе страны запретили восхождение, но в 2021-м его возобновили.

Китай выдал разрешения 38 альпинистам, Непал, пытаясь восстановить упавшие доходы от туризма, выдал их 408 спортсменам.

В конце апреля в базовом лагере со стороны Непала произошла вспышка коронавируса. На фоне этой новости Китай и объявил об установке «разделительной линии».

Точные сроки появления линии неизвестны. Сейчас на пути к вершине со стороны Китая находится группа из 21 альпиниста. Гиды установят линию до того, как эта группа дойдет до вершины. Других подробностей о проекте нет.

Альпинист Анг Тшеринг Шерпа в разговоре с The Associated Press усомнился, что какая-либо линия нужна на вершине Эвереста. Он сказал, что она маленькая, а альпинисты проводят на ней несколько минут.

«Мысль, что кто-то с коронавирусом способен достичь вершины, невозможна. Потому что альпинисты с любыми респираторными проблемы просто не доберутся до туда», – сказал он.

Reuters также пишет, что на вершине «едва хватает места» для шести альпинистов и гидов одновременно.

В Непале в конце апреля произошел резкий рост заболеваемости ковидом. До 20-го числа там фиксировали меньше двух тысяч случаев, а к 8 мая показатель вырос до 9023 заболевших. Пока это остается рекордом для Непала.