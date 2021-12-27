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В АПЛ за неделю выявили рекордные 103 случая коронавируса. За декабрь перенесли 15 игр, но сезон не приостановили
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АПЛ объявила о статистике заболевания коронавирусом в лиге за прошедшую неделю. С 20 по 26 декабря в лиге провели 15 186 тестов и выявили рекордные 103 случая ковида.
Цифры заболеваемости резко выросли в декабре. Если в течение осени АПЛ фиксировала не более семи случаев за неделю, то с первой недели декабря показатель сначала превысил десять случаев, потом достиг 42 заболевших, 90 и теперь 103.
В декабре АПЛ перенесла пока 15 игр. В лиге обсуждалась приостановка сезона, но на общем собрании руководства АПЛ и клубов от нее отказались.
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28 декабря 2021, 00:19
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