В АПЛ за неделю выявили рекордные 103 случая коронавируса. За декабрь перенесли 15 игр, но сезон не приостановили

АПЛ объявила о статистике заболевания коронавирусом в лиге за прошедшую неделю. С 20 по 26 декабря в лиге провели 15 186 тестов и выявили рекордные 103 случая ковида.

Цифры заболеваемости резко выросли в декабре. Если в течение осени АПЛ фиксировала не более семи случаев за неделю, то с первой недели декабря показатель сначала превысил десять случаев, потом достиг 42 заболевших, 90 и теперь 103.

В декабре АПЛ перенесла пока 15 игр. В лиге обсуждалась приостановка сезона, но на общем собрании руководства АПЛ и клубов от нее отказались.