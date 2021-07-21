Тхэквондистка Агирре пропустит Олимпиаду из-за теста на ковид. Она стала первой отстраненной спортсменкой в Токио

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре сдала положительный тест на коронавирус и теперь отстранена от Олимпиады.

У Агирре нет симптомов, она чувствует себя хорошо, говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета Чили.

Но из-за положительного теста она обязана провести десять дней на карантине.

Это не позволит ей выступить на турнире по тхэквондо, который стартует 24 июля.

Агирре стала первой спортсменкой в Токио, которая отстранена от Олимпиады из-за ковида. В других сборных по другим видам спорта тоже были случаи коронавируса, но спортсмены сдавали тесты до вылета на Олимпиаду. Агирре получила свой положительный результат в аэропорту после прилета в Японию. Предварительный тест, сданный перед вылетом, был отрицательным.