Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Тхэквондистка Агирре пропустит Олимпиаду из-за теста на ковид. Она стала первой отстраненной спортсменкой в Токио

38 минут назад

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре сдала положительный тест на коронавирус и теперь отстранена от Олимпиады.

  • У Агирре нет симптомов, она чувствует себя хорошо, говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета Чили.
  • Но из-за положительного теста она обязана провести десять дней на карантине.
  • Это не позволит ей выступить на турнире по тхэквондо, который стартует 24 июля.

Агирре стала первой спортсменкой в Токио, которая отстранена от Олимпиады из-за ковида. В других сборных по другим видам спорта тоже были случаи коронавируса, но спортсмены сдавали тесты до вылета на Олимпиаду. Агирре получила свой положительный результат в аэропорту после прилета в Японию. Предварительный тест, сданный перед вылетом, был отрицательным. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Олимпийский комитет Чили
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