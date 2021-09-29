НБА выпустила предварительные ковидные протоколы. Непривитым игрокам запретят обеды с командой

НБА разослала клубам предварительные протоколы по коронавирусу на сезон-2021/22. Положения в них касаются в основном невакцинированных игроков. Их обяжут:

Сохранять дистанцию с вакцинированными и носить маску на любом собрании команды.

Не обедать в том же помещении, где едят вакцинированные игроки.

Пользоваться шкафчиками, находящимися как можно дальше от шкафчиков вакцинированных игроков.

Находиться в отеле во время выездов и не покидать его без уважительной причины. Во время домашних матчей – оставаться дома.

Отказаться от посещения «мест повышенного риска». Среди них бары, рестораны, кафе, мероприятия на закрытых площадках.

Проходить карантин при контакте с инфицированным. Вакцинированных игроков будут только тестировать.

Протоколы еще не вступили в силу. Их примут после одобрения Ассоциации игроков НБА. Большинство игроков лиги (90%) уже сделали прививку. Среди них Яннис Адетокумбо и Леброн Джеймс. В числе известных невакцинированных игроков – Брэдли Бил.