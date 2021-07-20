коронавирус
Федерация хоккея с мячом России обязала участников соревнований вакцинироваться
15 минут назад
Участники соревнований, проводимых Федерацией хоккея с мячом (ФХМ), обязаны до 15 августа вакицнироваться от коронавируса. Такое распоряжение опубликовано на сайте организации.
Решение касается всех участников соревнований: хоккеистов и членов штабов клубов. Отказавшихся от вакцинации ФХМ имеет право отстранить от всех своих мероприятий.
- Федерация объяснила решение распространением ковида и тяжелыми случаями заболевания в спортивной отрасли.
- В России по официальным данным с конца июня фиксируют больше 20 тысяч новых заболеваний ежедневно. Показатели смертность несколько раз обновляли рекорд. Пока максимальное значение – 786 человек за день.
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