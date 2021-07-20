Федерация хоккея с мячом России обязала участников соревнований вакцинироваться

Участники соревнований, проводимых Федерацией хоккея с мячом (ФХМ), обязаны до 15 августа вакицнироваться от коронавируса. Такое распоряжение опубликовано на сайте организации.

Решение касается всех участников соревнований: хоккеистов и членов штабов клубов. Отказавшихся от вакцинации ФХМ имеет право отстранить от всех своих мероприятий.