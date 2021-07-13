«Галатасарай» обвинил Грецию в дискриминации из-за дополнительных тестов на ковид и отменил товарищеский матч

«Галатасарай» и «Олимпиакос» планировали товарищеский матч в Греции 13 июля. За день до игры «Галатасарай» прилетел в афинский аэропорт, но уже через несколько часов после этого вылетел обратно в Турцию.

Клуб объяснил свою позицию в официальном заявлении:

Перед вылетом работники клуба и игроки сдали ПЦР-тесты, действительные 72 часа. Но после прилета их обязали пройти новое тестирование в аэропорту.

«Галатасарай» назвал это дискриминацией и заявил о «неадекватном» и «высокомерном» общении с сотрудниками клуба.

Клуб потребовал извинений от Греции за нарушение прав человека.

Турецкий МИД поддержал «Галатасарай» и призвал Грецию к извинениям, назвав действия на границе «произволом и жестоким обращением».

В конце июня в Греции произошла вспышка коронавируса. С тех пор число заболеваний за сутки выросло с нескольких сотен до двух тысяч. Из-за этого она вернула некоторые ограничения. По одному из правил въезжающих могут выборочно тестировать на коронавирус. Именно этим она обосновала поведение работников аэропорта.

Никос Хардалиас, заместитель министра гражданской защиты Греции, написал: «Поблажки в вопросах общественного здравоохранения не предоставляются, а законы неумолимы».