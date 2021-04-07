В Осаке отменена эстафета олимпийского огня. Причина – ситуация с коронавирусом

«Р-Спорт» ссылается на пресс-конференцию, где озвучено такое решение. Там выступил губернатор префектуры Хирофуми Есимур. Он сказал об отмене эстафеты олимпийского огня на дорогах Осаки.

Людям не рекомендуется выход на улицу без необходимости. Все связано с ситуацией по распространению коронавируса. В день в Осаке выявляется более 800 случаев заражения.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта. Местом старта была префектура Фукусима. Пронос олимпийского огня в Осаке планировался 13-14 апреля.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.