«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями. Но из-за ковида на корты допустят не больше тысячи человек

Власти Франции утвердили допустимое число болельщиков на Открытый чемпионат Франции по теннису.

Корты заполнят максимум на 35% от их вместимости. Максимальное число болельщиков на площадке – тысяча.

Лимит повысят до 65% и пяти тысяч болельщиков к четвертьфиналам, если правительство Франции не изменит план ослаблений ковидных ограничений.

Ограничение в тысячу болельщиков действовало на последнем розыгрыше «Ролан Гаррос» в сентябре 2020 года. Изначально планировался допуск 20 тысяч человек в день, но ближе к началу турнира лимит изменили до тысяч человек.

«Ролан Гаррос» стартует 30 мая и пройдет до 13 июня. Это второй турнир серии «Большого шлема» в 2021 году после Australian Open.