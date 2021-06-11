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Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений

час назад

УЕФА выплатит Бильбао 1,3 миллиона евро (около 113 миллионов рублей) из-за отмеченных матчей чемпионата Европы. Это покрывает сумму, вложенную городом в организацию турнира.

  • Бильбао был одним из 12 городов-хозяев Евро, но в апреле УЕФА в одностороннем порядке отменил матчи там.
  • Причина была в антиковидных ограничениях, сохранявшихся в городе. УЕФА требовал от организаторов допуска болельщиков на стадионы, но Бильбао не разрешал этого.
  • Тогда администрация обвинила потребовала возместить ей 1,2 миллиона евро и дополнительно убытки от проведения матчей.

Также УЕФА в ближайшие годы проведет в Бильбао финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Конкретных сроков пока нет.

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Источник:
сайт администрации Бильбао
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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