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Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений
час назад
УЕФА выплатит Бильбао 1,3 миллиона евро (около 113 миллионов рублей) из-за отмеченных матчей чемпионата Европы. Это покрывает сумму, вложенную городом в организацию турнира.
- Бильбао был одним из 12 городов-хозяев Евро, но в апреле УЕФА в одностороннем порядке отменил матчи там.
- Причина была в антиковидных ограничениях, сохранявшихся в городе. УЕФА требовал от организаторов допуска болельщиков на стадионы, но Бильбао не разрешал этого.
- Тогда администрация обвинила потребовала возместить ей 1,2 миллиона евро и дополнительно убытки от проведения матчей.
Также УЕФА в ближайшие годы проведет в Бильбао финал Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Конкретных сроков пока нет.
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