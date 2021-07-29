Олимпиада-2020
коронавирус
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Весь состав сборной Австралии по легкой атлетике изолирован на Олимпиаде после контакта с заболевшим ковидом
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63 спортсмена сборной Австралии по легкой атлетике помещены на изоляцию за день до старта соревнований. Причиной стал контакт члена сборной с заболевшим коронавирусом.
- Австралиец Кертис Маршалл тренировался с американцем Сэмом Кендриксом, который сдал положительный тест на коронавирус.
- Кендрикс теперь пропустит Олимпиаду, а те, кто близко с ним контактировали, обязаны сдать тесты на ковид. Результаты теста Маршалла пока неизвестны.
- Из-за этого случая Австралия изолировала всю команду и проводит тестирование. The Sydney Morining Herald пишет, что штабу Австралии пока непонятно, какие контакты считаются близкими.
Старт соревнований по легкой атлетике запланирован на 30 июля в 14:30 по московскому времени.
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