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Весь состав сборной Австралии по легкой атлетике изолирован на Олимпиаде после контакта с заболевшим ковидом

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63 спортсмена сборной Австралии по легкой атлетике помещены на изоляцию за день до старта соревнований. Причиной стал контакт члена сборной с заболевшим коронавирусом.

  • Австралиец Кертис Маршалл тренировался с американцем Сэмом Кендриксом, который сдал положительный тест на коронавирус.
  • Кендрикс теперь пропустит Олимпиаду, а те, кто близко с ним контактировали, обязаны сдать тесты на ковид. Результаты теста Маршалла пока неизвестны.
  • Из-за этого случая Австралия изолировала всю команду и проводит тестирование. The Sydney Morining Herald пишет, что штабу Австралии пока непонятно, какие контакты считаются близкими.

Старт соревнований по легкой атлетике запланирован на 30 июля в 14:30 по московскому времени.

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Источник:
Reuters
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