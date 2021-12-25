В России выявлены незавозные случаи заражения омикроном

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко:

«Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом омикрон».

Мурашко сказал, что сейчас в Министерстве здравоохранения ведется разработка рекомендаций по лечению нового штамма коронавируса:

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [ковида], вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке.

Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которые вырабатывают новые рекомендации. Вчера часть позиций уже согласована была по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом».