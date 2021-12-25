коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#коронавирус

В России выявлены незавозные случаи заражения омикроном

час назад

Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко:

«Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом омикрон».

Мурашко сказал, что сейчас в Министерстве здравоохранения ведется разработка рекомендаций по лечению нового штамма коронавируса:

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения [ковида], вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке.

Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которые вырабатывают новые рекомендации. Вчера часть позиций уже согласована была по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом».

  • Первые случаи заражения омикроном в мире были зафиксированы в ноябре-2021 в Африке. Роспотребнадзор говорил, что на 21 декабря в России выявлен 41 случай заражения (без указания, завозной ли это случай или нет).
  • После начала пандемии коронавируса в России выявлено более 10 миллионов заражений. За это время умерли 296 тысяч человек.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
Еще по теме
Омикрон в Европе: Голландия ввела локдаун, в Великобритании растет число зараженных, Германия частично закрывается
Что надо знать о новом варианте коронавируса «Омикрон» из Южной Африки? В чем его опасность? Как это повлияет на Олимпиаду-2022?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#коронавирус