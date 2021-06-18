В Москве из-за коронавируса закрыли фан-зоны

В Москве наблюдается резкое число заболевших коронавирусом. В период с 10-го июня по 17-е число зараженных за сутки увеличилось 5,2 тысячи до 6,1 тысячи. Пиковое число за этот период достигло отметки в 7,7 тысячи зараженных за сутки.

В связи с этим власти Москвы пошли на ужесточение антиковидных мер. Одна из них касается закрытия фан-зоны под Евро-2020 в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сказал:

«Театры и кино смогут продолжить работу. А массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть».

В Москве также вводятся бесковидные рестораны. На сайте Сергея Собянина рассказано о повторной вакцинации и некоторых других моментах после ужесточения антикоронавирусных мер.