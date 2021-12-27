НХЛ из-за ковида изменила регламент и вернула «команды такси» с запасными. В лиге больше 60 перенесенных игр за сезон

НХЛ и профсоюз хоккеистов объявили об изменениях в регламенте на сезон. Главным стало возвращение «команд такси» (taxi-squad), которые вводили во время сезона-2020/21.

Такие команды ввели для исключения форс-мажоров во время пандемийного сезона. В стандартную заявку входят 23 игрока, и в случае травм или заболеваний заменить игроков не всегда возможно.

Команда такси расширяет стандартную заявку, прибавляя к ней до шести дополнительных игроков. Они находятся в резерве на играх и в любой момент могут выйти на лед.

Но в отличие от традиционных резервистов, они получают минимальную зарплату, если не выходят на лед и остаются в запасе. Это позволяет клубам освободить деньги под потолком зарплат.

Такси-команды вернули с 27 декабря, их сохранят минимум до начала февраля. Также НХЛ разрешила экстренно вызвать игрока из фарм-клуба, если в команде меньше 12 нападающих, шести защитников и двух вратарей. Прежде для этого требовалось провести один матч с заявкой в 18 игроков.

В лиге за полтора месяца перенесено больше 60 игр. Больше 130 игроков находятся в ковид-протоколе. Из-за ситуации с ковидом НХЛ запретила хоккеистам участие в Олимпиаде.