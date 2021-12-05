«Фрайбург» разгромил «Боруссию М» со счетом 6:0. Клуб забил все голы в первом тайме

Шесть разных игроков «Фрайбурга» стали авторами голов в этом матче. «Боруссия М» теперь идет на 13-м месте с разницей мячей 18:24. Она отстает от «Фрайбурга» на семь очков.

Два последних матча завершились для «Боруссии М» с общим счетом 1:10. В прошлом туре команда проиграла «Кельну» (1:4).

Это не единственный разгромный счет в туре Бундеслиги. 4 декабря «Байер» разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 7:1. Патрик Шик оформил там покер за 27 минут.