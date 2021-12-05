Боруссия М
Бундеслига
Фрайбург
#Боруссия М #Бундеслига #Фрайбург
Поделиться:

«Фрайбург» разгромил «Боруссию М» со счетом 6:0. Клуб забил все голы в первом тайме

2

Шесть разных игроков «Фрайбурга» стали авторами голов в этом матче. «Боруссия М» теперь идет на 13-м месте с разницей мячей 18:24. Она отстает от «Фрайбурга» на семь очков.

Два последних матча завершились для «Боруссии М» с общим счетом 1:10. В прошлом туре команда проиграла «Кельну» (1:4).

Это не единственный разгромный счет в туре Бундеслиги. 4 декабря «Байер» разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 7:1. Патрик Шик оформил там покер за 27 минут.

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:6
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Эггештайн 2'
Шаде 5'
Линхарт 13'
Хефлер 19'
Хелер 24'
Шлоттербек 37'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
В этом сезоне «Боруссия М» громила «Баварию» со счетом 5:0
Комментарии (2)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
sdff57
06 декабря 2021, 00:26
Комментарий скрыт модератором
ответить
dvhh445
06 декабря 2021, 11:42
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Боруссия М
#Бундеслига
#Фрайбург