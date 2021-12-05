Боруссия М
Бундеслига
Фрайбург
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#Боруссия М #Бундеслига #Фрайбург

«Фрайбург» разгромил «Боруссию М» со счетом 6:0. Клуб забил все голы в первом тайме

час назад

Шесть разных игроков «Фрайбурга» стали авторами голов в этом матче. «Боруссия М» теперь идет на 13-м месте с разницей мячей 18:24. Она отстает от «Фрайбурга» на семь очков.

Два последних матча завершились для «Боруссии М» с общим счетом 1:10. В прошлом туре команда проиграла «Кельну» (1:4).

Это не единственный разгромный счет в туре Бундеслиги. 4 декабря «Байер» разгромил «Гройтер Фюрт» со счетом 7:1. Патрик Шик оформил там покер за 27 минут.

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:6
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Эггештайн 2
Линхарт 13
Хефлер 19
Хелер 24
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В этом сезоне «Боруссия М» громила «Баварию» со счетом 5:0
«Бавария» поставила на игру кучу звезд – и рухнула 0:5. Ей забил даже защитник, который только вылечил травму
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