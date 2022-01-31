Денис Закария перешел из «Боруссии» М в «Ювентус»

«Боруссия» М официально подтвердила уход Дениса Закарии в «Ювентус». Детали контракта пока неизвестны – «Ювентус» еще не объявил о трансфере и только выложил фото с медосмотра.

Контракт Закарии истекал через полгода. «Боруссия» написала, что в декабре предлагала новое соглашение, но Закария отказался. Тогда клубы провели переговоры и в январе договорились о трансфере.

Закарии 26 лет, он выступает на позиции опорного полузащитника. Провел «Боруссии» 4,5 года, за это время провел 146 игр, забил 11 голов и отдал восемь ассистов.