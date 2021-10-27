Бавария
Кубок Германии
Боруссия М
«Бавария» пропустила от «Боруссии» М пять безответных мячей в Кубке. Так много при Нагельсманне ей еще никто не забивал
вчера, 22:38
27 октября «Боруссия» М принимала «Баварию» на своем поле в рамках матча 1/16 финала Кубка Германии. Получился разгром «Баварии» – 0:5. Таким был этот матч.
- Менхенгладбахская «Боруссия» – первая команда, которая забила «Баварии» три гола за 21 минуту в матче Кубка Германии.
- Менхенгладбахская «Боруссия» – первая команда, которая забила «Баварии» при Нагельсманне 4+ мяча за игру.
- «Бавария» дважды подряд вылетала из Кубка на этой стадии. В прошлом году – от «Хольштайна».
- Последний раз «Бавария» трижды пропускала за первый тайм в 2013 году – тогда это тоже сделала «Боруссия», но в Бундеслиге.
- «Бавария» 20 раз выигрывала Кубок Германии – рекорд.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые