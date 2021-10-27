Бавария
Кубок Германии
Боруссия М
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#Бавария #Боруссия М #Кубок Германии

«Бавария» пропустила от «Боруссии» М пять безответных мячей в Кубке. Так много при Нагельсманне ей еще никто не забивал

вчера, 22:38

27 октября «Боруссия» М принимала «Баварию» на своем поле в рамках матча 1/16 финала Кубка Германии. Получился разгром «Баварии» – 0:5. Таким был этот матч.

Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Kouadio Koné 2
Бенсебаини 15
Бенсебаини 21
Эмболо 51
Эмболо 58
5:0
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
  • Менхенгладбахская «Боруссия» – первая команда, которая забила «Баварии» три гола за 21 минуту в матче Кубка Германии.
  • Менхенгладбахская «Боруссия» – первая команда, которая забила «Баварии» при Нагельсманне 4+ мяча за игру.
  • «Бавария» дважды подряд вылетала из Кубка на этой стадии. В прошлом году – от «Хольштайна».
  • Последний раз «Бавария» трижды пропускала за первый тайм в 2013 году – тогда это тоже сделала «Боруссия», но в Бундеслиге.
  • «Бавария» 20 раз выигрывала Кубок Германии – рекорд.
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Источник:
Гол
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