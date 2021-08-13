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«Боруссия» М и «Бавария» сыграли вничью, Левандовски в 7-й раз подряд забил в первом туре Бундеслиги
вчера, 23:25
Менхенгладбахская «Боруссия» принимала «Баварию» в первом матче нового сезона чемпионата Германии. Матч закончился вничью 1:1.
В первом тайме на гол Плеа точным ударом ответил Левандовски, который забивает в первом туре Бундеслиги седьмой год подряд (рекорд турнира).
Оба клуба обновили тренерские штабы перед сезоном. «Баварию» возглавил Юлиан Нагельсман, новым тренером «Боруссии» стал Ади Хюттер.
Остальные матчи первого тура пройдут 14-15 августа. Среди них – игра «Боруссии» Дортмунд и «Айнтрахта», которая состоится 14-го числа.
Прошлые девять турниров Бундеслиги выиграла «Бавария».
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