«Боруссия» М и «Бавария» сыграли вничью, Левандовски в 7-й раз подряд забил в первом туре Бундеслиги

Менхенгладбахская «Боруссия» принимала «Баварию» в первом матче нового сезона чемпионата Германии. Матч закончился вничью 1:1.

В первом тайме на гол Плеа точным ударом ответил Левандовски, который забивает в первом туре Бундеслиги седьмой год подряд (рекорд турнира).

Оба клуба обновили тренерские штабы перед сезоном. «Баварию» возглавил Юлиан Нагельсман, новым тренером «Боруссии» стал Ади Хюттер.