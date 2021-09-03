Стерлинг посвятил гол умершей подруге, а венгры закидали Англию стаканами с пивом. Реакция англичан: подняли их и выпили 🍻
Сборная Англии удачно начала отборочный этап ЧМ-2022: 4 матча = 4 победы, 13 забитых мячей, всего 1 пропущенный и первое место в своей группе.
2 сентября англичане вынесли венгров на выезде – 4:0. Таким был этот матч:
Но не обошлось без происшествий. Венгерские фанаты сразу показали отношение к сборной Англии – когда ее игроки встали на колено перед матчем, фанаты тут же освистали их.
В течение всего матча они оскорбляли игроков, иногда – на почве расизма. По этой части доставалось Рахиму Стерлингу и Джуду Беллингхему. Харри Кейн говорил: «Я лично не слышал этих оскорблений, но о них рассказывала вся раздевалка. Мы должны рассказать об этом УЕФА. Это зверское поведение в наши дни».
На 55-й минуте первый гол забил Рахим Стерлинг. Он посвятил гол умершей подруге – снял майку сборной, а под ней была футболка с подписью: «Люблю тебя навсегда, Штеффи Грегг». Грегг – 26-летняя модель и стример из Ямайки.
Венгерские фанаты освистали англичан и здесь. А когда они праздновали у углового флажка, забросали их пивом.
Момент:
Как отреагировали на это англичане? Деклан Райс подобрал стаканчик и выпил пиво:
То же самое сделал и Джек Грилиш:
После матча Гарет Саутгейт сказал: «Я слышал о расизме венгерских фанатов, но во время игры мы не заметили ничего подобного. Я не уверен, что мы уважительно вели себя, когда столь бурно праздновали голы прямо перед фанатами соперника, но расизм – вот что главное. Мы стараемся занимать правильную позицию, мы знали, что преклонение колена будет встречено таким образом, но такое поведение недопустимо».
ФА же уже пожаловалась в ФИФА на Венгрию из-за расизма со стороны фанатов.