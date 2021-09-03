Стерлинг посвятил гол умершей подруге, а венгры закидали Англию стаканами с пивом. Реакция англичан: подняли их и выпили 🍻

Но не обошлось без происшествий. Венгерские фанаты сразу показали отношение к сборной Англии – когда ее игроки встали на колено перед матчем, фанаты тут же освистали их.

В течение всего матча они оскорбляли игроков, иногда – на почве расизма. По этой части доставалось Рахиму Стерлингу и Джуду Беллингхему. Харри Кейн говорил: «Я лично не слышал этих оскорблений, но о них рассказывала вся раздевалка. Мы должны рассказать об этом УЕФА. Это зверское поведение в наши дни».

На 55-й минуте первый гол забил Рахим Стерлинг. Он посвятил гол умершей подруге – снял майку сборной, а под ней была футболка с подписью: «Люблю тебя навсегда, Штеффи Грегг». Грегг – 26-летняя модель и стример из Ямайки.

Венгерские фанаты освистали англичан и здесь. А когда они праздновали у углового флажка, забросали их пивом.

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