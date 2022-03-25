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Технологии
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#Технологии

«Хочу пива» – полностью парализованный мужчина получил чип в мозг и теперь силой мысли просит любимые вещи и советует сыну мультики

36-летний мужчина из Германии (его имя не называется) болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС). При этом заболевании постепенно все тело становится парализованным, при этом сохраняется мозговая активность.

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Последние четыре года пациент участвует в научном эксперименте. Чип в его мозге улавливает активность: мужчина представляет, что двигается и выбирает буквы. Эксперимент начался, когда пациент еще мог двигать глазами. Микрочип был вживлен в его мозг уже после того, как он потерял и этот навык. 

Благодаря технологии мужчина общается с внешним миром, хотя может только думать. Журнал Nature в статье об этом эксперименте рассказывает о достижениях пациента. Он сумел попросить:

  • Принести ему карри, пиво и суп из сладкого горошка
  • Сделать массаж головы
  • Включить группу Tool
  • Изменить положение тела
  • Купить ему новую кровать

Еще мужчина признался в любви к своему сыну и жене. И порекомендовал им посмотреть мультик «Робин Гуд».

Keystone Press Agency / global look press

Но система дорогая (стоит полмиллиона долларов) и сложно устроено. Пациент общается благодаря интерфейсу «мозг-компьютер». Чипы в мозге фиксируют активность и передают сигнал компьютеру через две команды – «да» или «нет». Чтобы передать одно сообщение, иногда мужчине требовалась неделя – это связано еще и с языковой особенностью. Пациент говорит по-немецки, а система настроена на английский язык. За год мужчина составил десятки предложений.

Один из авторов этого проекта Йонас Циммерманн говорит, что такая технология – единственный шанс мужчины сохранить связь с внешним миром. Три месяца ушло, чтобы настроить систему и еще три недели, чтобы пациент составил первую фразу. Врачи также предупреждали пациента и его семью, что система может перестать работать корректно. 

nature

Ученые ведут разработку по улучшению технологии. Чтобы ее можно было подключить и дома – через обычный ноутбук. Сейчас, чтобы система работала, требуется обучение для опекунов пациентов.

Несмотря на сложность и дороговизну, скоро в эксперименте поучаствуют и другие люди с БАС.

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