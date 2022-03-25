«Хочу пива» – полностью парализованный мужчина получил чип в мозг и теперь силой мысли просит любимые вещи и советует сыну мультики
36-летний мужчина из Германии (его имя не называется) болеет боковым амиотрофическим склерозом (БАС). При этом заболевании постепенно все тело становится парализованным, при этом сохраняется мозговая активность.
Последние четыре года пациент участвует в научном эксперименте. Чип в его мозге улавливает активность: мужчина представляет, что двигается и выбирает буквы. Эксперимент начался, когда пациент еще мог двигать глазами. Микрочип был вживлен в его мозг уже после того, как он потерял и этот навык.
Благодаря технологии мужчина общается с внешним миром, хотя может только думать. Журнал Nature в статье об этом эксперименте рассказывает о достижениях пациента. Он сумел попросить:
- Принести ему карри, пиво и суп из сладкого горошка
- Сделать массаж головы
- Включить группу Tool
- Изменить положение тела
- Купить ему новую кровать
Еще мужчина признался в любви к своему сыну и жене. И порекомендовал им посмотреть мультик «Робин Гуд».
Но система дорогая (стоит полмиллиона долларов) и сложно устроено. Пациент общается благодаря интерфейсу «мозг-компьютер». Чипы в мозге фиксируют активность и передают сигнал компьютеру через две команды – «да» или «нет». Чтобы передать одно сообщение, иногда мужчине требовалась неделя – это связано еще и с языковой особенностью. Пациент говорит по-немецки, а система настроена на английский язык. За год мужчина составил десятки предложений.
Один из авторов этого проекта Йонас Циммерманн говорит, что такая технология – единственный шанс мужчины сохранить связь с внешним миром. Три месяца ушло, чтобы настроить систему и еще три недели, чтобы пациент составил первую фразу. Врачи также предупреждали пациента и его семью, что система может перестать работать корректно.
Ученые ведут разработку по улучшению технологии. Чтобы ее можно было подключить и дома – через обычный ноутбук. Сейчас, чтобы система работала, требуется обучение для опекунов пациентов.
Несмотря на сложность и дороговизну, скоро в эксперименте поучаствуют и другие люди с БАС.