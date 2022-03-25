«Хочу пива» – полностью парализованный мужчина получил чип в мозг и теперь силой мысли просит любимые вещи и советует сыну мультики

Последние четыре года пациент участвует в научном эксперименте. Чип в его мозге улавливает активность: мужчина представляет, что двигается и выбирает буквы. Эксперимент начался, когда пациент еще мог двигать глазами. Микрочип был вживлен в его мозг уже после того, как он потерял и этот навык.

Благодаря технологии мужчина общается с внешним миром, хотя может только думать. Журнал Nature в статье об этом эксперименте рассказывает о достижениях пациента. Он сумел попросить:

Принести ему карри, пиво и суп из сладкого горошка

Сделать массаж головы

Включить группу Tool

Изменить положение тела

Купить ему новую кровать

Еще мужчина признался в любви к своему сыну и жене. И порекомендовал им посмотреть мультик «Робин Гуд».