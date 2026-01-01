Сергей Жуков

Дата рождения
22 мая 1976 г.
Инфо
Российский певец, бизнесмен и музыкант
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Материалы
Как группа «Руки Вверх!» собрала 72000 зрителей на концерте – вы не заметили, но сейчас это все еще суперзвезды России
#Сергей Жуков
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