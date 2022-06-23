Как Шатунов и «Ласковый май» стали первым феноменом поп-музыки в стране: шесть двойников, тысячи концертов в год, скандалы с продюсером

С 1988 года «Ласковый май» – главная поп-группа страны, но Шатунов и остальные участники группы конфликтовали с Разиным, считали его жестоким. Сергей Серков (барабанщик группы, жил с Шатуновым в одном интернате) вспоминал, как Разин вводил штрафы за курение и алкоголь, запрещал встречаться с девушками. При этом, по словам Серкова, ему было плевать на группу: «Он занимался только финансовыми делами».

Больше всего группа не выдерживала из-за конфликтов вокруг денег и переработок. Есть много разных цифр, сколько «Ласковый май» давал концертов. РБК пишет, что в 1989-м группа в разных составах выступила 2,5 тысяч раз за год. То есть – у группы было 4-8 концертов за день. Например, в новогодние праздники 1989-го «Ласковый май» дал 13 концертов в «Олимпийском».

Такой безумный объем стал возможен благодаря новому явлению русской музыки – «Ласковый май» гастролировал шестью составами, и на концертах необязательно присутствовал Шатунов – похожий мальчик его изображал и пел под фонограмму. Даже первые концерты «Ласкового мая» вне Оренбурга проходили без Шатунова – Разин еще в нем сомневался.

Разин и Шатунов работали вместе до 1992 года. Последним конфликтом стал случай после концерта в ДК завода КамАЗ. Он подарил «Ласковому маю» пять грузовиков. Разин их продал и не поделился деньгами с Шатуновым, который после этого покинул группу. После «Ласковый май» набирает новые составы, в которых выступает даже Разин.