Как Шатунов и «Ласковый май» стали первым феноменом поп-музыки в стране: шесть двойников, тысячи концертов в год, скандалы с продюсером
Главные хиты Шатунову написал худрук кружка в интернате – они расстались из-за его алкоголизма
История «Ласкового мая» началась в середине 80-х. Композитор Сергей Кузнецов руководил музыкальным кружком в оренбургском интернате. И там он заметил 13-летнего Юрия Шатунова. До работы с Кузнецовым он не занимался музыкой и стал вокалистом только из-за необычного тембра. Кузнецов сочинил Шатунову культовые песни, собрал вокруг него группу (название «Ласковый май» они утвердили нехотя в последний момент перед первым выступлением) и сделал первый альбом. Кузнецов так вспоминал атмосферу его завершения и продвижения:
«18 февраля 1988 года взял готовую запись и отправился по киоскам. Везде отказывались, утверждали, что непрофессионально сделано. А мой знакомый Витек Бахтин на вокзале кассету взял. Мы с ним обмыли сделку коньяком, и он еще тридцатку мне дал – я на эти деньги купил китайские часы себе и Юрке. Через два месяца группу «Ласковый май» знала вся страна».
До большой популярности «Ласковый май» выступает только в Оренбурге. Феномен подсвечивают местное телевидение и газеты – уже тогда сформировался образ талантливого детдомовца.
Сотрудничество Шатунова и Кузнецова продолжалось до записи первого альбома. Шатунов говорил, что точкой в совместной работе стал алкоголизм. Он не исключает, что Кузнецов написал песню «Белые розы» пьяным.
Как продюсер Разин сделал из «Ласкового мая» бизнес-империю (группы-двойники, тысячи концертов), а Шатунов заработал $10 млн
Главные моменты популярности «Ласкового мая» связаны с продюсером Андреем Разиным (тогда он уже раскрутил другую группу эпохи – «Мираж»). Он однажды услышал «Белые розы», услышал от коллег, что это непрофессиональная музыка, но все равно поехал в Оренбург – переманивать группу под свой контроль.
С 1988 года «Ласковый май» – главная поп-группа страны, но Шатунов и остальные участники группы конфликтовали с Разиным, считали его жестоким. Сергей Серков (барабанщик группы, жил с Шатуновым в одном интернате) вспоминал, как Разин вводил штрафы за курение и алкоголь, запрещал встречаться с девушками. При этом, по словам Серкова, ему было плевать на группу: «Он занимался только финансовыми делами».
Больше всего группа не выдерживала из-за конфликтов вокруг денег и переработок. Есть много разных цифр, сколько «Ласковый май» давал концертов. РБК пишет, что в 1989-м группа в разных составах выступила 2,5 тысяч раз за год. То есть – у группы было 4-8 концертов за день. Например, в новогодние праздники 1989-го «Ласковый май» дал 13 концертов в «Олимпийском».
Такой безумный объем стал возможен благодаря новому явлению русской музыки – «Ласковый май» гастролировал шестью составами, и на концертах необязательно присутствовал Шатунов – похожий мальчик его изображал и пел под фонограмму. Даже первые концерты «Ласкового мая» вне Оренбурга проходили без Шатунова – Разин еще в нем сомневался.
Разин и Шатунов работали вместе до 1992 года. Последним конфликтом стал случай после концерта в ДК завода КамАЗ. Он подарил «Ласковому маю» пять грузовиков. Разин их продал и не поделился деньгами с Шатуновым, который после этого покинул группу. После «Ласковый май» набирает новые составы, в которых выступает даже Разин.
За все концерты в составе «Ласкового мая» Шатунов получил гонорар в $10 миллионов. Он говорит, что отсудил эти деньги у Разина, который выдвигает другую версию: Шатунов не получал огромные деньги, потому был еще несовершеннолетним.
Шатунов и Разин еще долго конфликтовали: спорили о недвижимости, гонорарах и правах Шатунова петь песни «Ласкового мая».
Конфликт с Разиным урегулировался за три дня до смерти Шатунова. Суд признал его права на песни авторства Кузнецова. Шатунов радовался: «У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, я называю судорогами предсмертными».
Почему песни «Ласкового мая» так популярны? И как сильно на это влиял образ Шатунова?
Популярное объяснение – в СССР не было музыки для подростков, и «Ласковый май» заполнил пустую нишу. Наивный текст, дискотечная музыка и образ простого парня, который нравится девочкам и вызывает сочувствие у взрослых – идеальное попадание для страны, которая устала от официальной взрослой эстрады. И в эпоху Перестройки хочет чего-то нового.
Музыкальный критик Артемий Троицкий сравнивал «Ласковый май» с панками из Sex Pistols. Потому что группа эстетически противостояла людям с «хорошим вкусом», которые слушали тогда русский рок:
«Это были абсолютно безвестные, провинциальные, не укорененные молодые люди, которые не имели никакого отношения ни к советской эстраде, отживавшей свой век, ни к русскому року, который был в максимальном фаворе. «Ласковый май» был альтернативой русскому рок-истеблишменту. И в этом смысле они настоящие русские Sex Pistols. Публика советская как-то уже всеми этими песнями про «скованные одной цепью» перегрузилась, ей захотелось чего-то попроще, попримитивнее, повеселее и потанцевальнее».
Другой критик Сергей Соседов считает, что наоборот – «Ласковый май» по текстам и музыку отталкивается от советской традиции: «Песни «Ласкового мая» – это продолжение старой, советской песенной традиции, где царили мелодизм, смысл, содержание. Только это было очень примитивно. За что их ругали. Спустя время стало понятно, что простота не есть плохо, что она нужна».
Кроме простой музыки «Ласковый май» тащил образом Шатунова. С одной стороны – мальчик из интернета со специфичным тонким голосом, с другой – парень в джинсовке на голое тело. Массовая жалость к сироте удивительно сочеталась с тем, что газеты называли Шатунова секс-символом.
После распада «Ласкового мая» Шатунов начинает сольную карьеру, поет старые хиты, но остается востребованным – собирает залы, постоянно участвует в больших ретро-концертах. Так Шатунов попадает в другой нерв – ностальгии России по концу 80-х – началу 90-х. Хотя так сложилось только с середины нулевых. Еще в начале 2000-х Шатунов вернулся из Германии в Москву и работал сисадмином.