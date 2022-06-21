Как группа «Кино» жила после Цоя и как его сын 30 лет спустя все вернул

20 лет «Кино» не выступали вместе, но собрались, чтобы сыграть неизданную песню Цоя

После распада «Кино» участники группы 20 лет не возвращались к творчеству, не играли концертов. Но у всех это время прошло в творчестве.

Юрий Каспарян. Вместе с Вячеславом Бутусовым основал группу «Ю-Питер». На ее концертах часто исполнялись песни «Кино».

Игорь Тихомиров. Три года входил в состав группы «ДДТ», занимался другими музыкальными проектами.

Александр Титов. Продолжил играть со второй своей группой – «Аквариумом», после – эмигрировал в Великобританию, там тоже занимался музыкой.

Георгий Гурьянов. Вернулся к любимому увлечению – живописи. В основном писал картины о спорте.

В 2012 году «Кино» впервые собирается, чтобы сыграть первую за 20 лет песню – «Атаман». Группа сыграла его для документального фильма «Первого канала» к 50-летию Цоя. Он записал «Атамана» в 1990 году, и все 20 лет кассета с песней хранилась у его подруги Наталии Разлоговой. Участники «Кино» сделали клип на песню с оригинальным вокалом Цоя.