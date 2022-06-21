Как группа «Кино» жила после Цоя и как его сын 30 лет спустя все вернул
Как распалась группа «Кино»: свела последний альбом во Франции и провела скандальную презентацию с дорогими билетами
В 1990 году группа «Кино» выпускает последнюю запись – «Черный альбом» (его главные хиты: «Кукушка», «Когда твоя девушка больна», «Кончится лето»). Альбом сделан на основе демо-версии, которую Цой записал в Латвии перед гибелью. Полностью готовой была только одна песня – «Красно-желтые» дни. Группе повезло, что в остальных песнях голос Цоя записан на отдельном канале – поэтому они могли работать с аранжировкой и звуком. Но это все равно была домашняя запись – и звук получился не самым качественным.
Об атмосфере записи «Черного альбома» подробно написано в книге Виталия Калгина «Последний герой современного мифа». В интервью для нее гитарист «Кино» Юрий Каспарян вспоминал, что запись альбома получилась мрачной: «Не было радости и веселья, сопровождающей все остальные альбомы. Стоит ли описывать наши чувства в это время?»
Подавленное траурное настроение сопровождалось спешкой – группа хотела выпустить альбом в 1990 году – потому что так планировал Цой. «Черный альбом» сводился во Франции, издавал его продюсер Юрий Айзеншпис, который ради выпуска альбома взял кредит примерно в миллион долларов.
Бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров вспоминал, что из-за истеричной атмосферы после смерти Цоя и участия Айзеншписа группа не могла нормально работать: «Истеричные похороны, бесконечные интервью какие-то, жуткие финансовые разборки и изнурительная работа над альбомом, которая в основном свалилась на меня. Ребята вели себя довольно инфантильно, по большей части боролись с Айзеншписом».
Группа успела выпустить альбом в конце 1990 года, а в начале 1991-го провела презентацию в Москве. Но ее журналисты критиковали за высокую цену на билет (150 рублей) и весело-дискотечное настроение. Это было одно из последних мероприятий «Кино» до воссоединения уже в следующем веке. Решение о распаде группы принято еще во время записи «Черного альбома». Об этом объявил Айзеншпис: «Что теперь будет с группой «Кино»? Увы, такой группы уже нет».
20 лет «Кино» не выступали вместе, но собрались, чтобы сыграть неизданную песню Цоя
После распада «Кино» участники группы 20 лет не возвращались к творчеству, не играли концертов. Но у всех это время прошло в творчестве.
Юрий Каспарян. Вместе с Вячеславом Бутусовым основал группу «Ю-Питер». На ее концертах часто исполнялись песни «Кино».
Игорь Тихомиров. Три года входил в состав группы «ДДТ», занимался другими музыкальными проектами.
Александр Титов. Продолжил играть со второй своей группой – «Аквариумом», после – эмигрировал в Великобританию, там тоже занимался музыкой.
Георгий Гурьянов. Вернулся к любимому увлечению – живописи. В основном писал картины о спорте.
В 2012 году «Кино» впервые собирается, чтобы сыграть первую за 20 лет песню – «Атаман». Группа сыграла его для документального фильма «Первого канала» к 50-летию Цоя. Он записал «Атамана» в 1990 году, и все 20 лет кассета с песней хранилась у его подруги Наталии Разлоговой. Участники «Кино» сделали клип на песню с оригинальным вокалом Цоя.
После этого «Кино» не собирались еще восемь лет. Но Титов и Каспарян начали вести ютуб-канал, где показывали, как играть песни «Кино».
«Кино» возродил сын Цоя. Потому что у него была мечта – побывать на концерте папы
Сын Виктора Цоя Александр Цой с 2019 года продвигал идею, что людям еще нужна группа «Кино». Он сам не был на ее концертах и задался миссией организовать, когда «Кино» не выступали уже 30 лет:
«Кино» находится в уникальной ситуации. Людям не хватило «Кино». Будучи безумно популярной, эта группа настолько мало провела времени со своими поклонниками! Группа ужасно не доиграла».
Цой рассказывает, что на возрождение его вдохновили выступления «Симфонического кино» (оркестра, который выступает с песнями группы без вокала). Но отец Виктора Цоя Роберт был недоволен, что выступления без голоса не передают нужную энергетику. Тогда Цой и придумал, как по-новому осмыслить «Кино».
«Кино» в нынешнем составе – это музыканты оригинального состава (Каспарян, Титов, Тихомиров) и гитарист группы «Тараканы!» Дмитрий Кежватов. Сам Александр Цой не участвует в концертах – занимается только их организацией. У «Кино» нет нового вокалиста. Цой и все участники – против. Группа играет под фонограмму. Цой рассказывал, как это устроено технически:
«Сохранились многоканальные записи поздних альбомов, надо было их только оцифровать. Это сложная техническая задача, но мы с ней справились. Хуже с ранними песнями, там мы изолируем вокал из микса, из мастер-фонограмм, современные технологии позволяют это сделать. И есть акустические версии, там все проще, поскольку звучат только голос и акустическая гитара. Потом из очищенных вокалов собирается финальный вокальный дубль».
Но «Кино» осмысляют не только свои старые песни с вокалом Цоя. В мае 2022-го группа выпустила кавер на песню «Любовь к оружию» ленинградской группы «Объект насмешек». Вокал исполнил лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров.
Первые концерты «Кино» планировали на 2020 год, но из-за пандемии снова собрались в 2021-м. Группы отыграла в четырех городах, а на 2022-2023 годы запланирован тур еще на 19 городов.
Группа играет на фоне большого экрана, где показываются архивные кадры и видео с Виктором Цоем, современные арт-работы. От использования на сцене голограммы «Кино» и Александр Цой отказались.