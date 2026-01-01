Ласковый май

Инфо
Советская и российская поп-группа
Дата основания
1986 г.
Лента
Материалы
Материалы
Как Шатунов и «Ласковый май» стали первым феноменом поп-музыки в стране: шесть двойников, тысячи концертов в год, скандалы с продюсером
#Юрий Шатунов
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