Англия
Евро-2020
Травмы
Дин Хендерсон
Аарон Рамсдейл
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#Англия #Евро-2020 #Травмы #Дин Хендерсон #Аарон Рамсдейл

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл

час назад

Дин Хендерсон выбыл из заявки из-за травмы бедра. Он уже пропускал тренировки Англии на Евро, и в первом матче не выходил на поле.

УЕФА разрешает дозаявлять вратарей на любом этапе турнира, если те получили травму. Вместо Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл – вратарь «Шеффлид Юнайтед».

  • Он был в расширенной заявке Англии на Евро, но в финальную не вошел.
  • Рамсдейлу 23 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 38 матчей, в которых пропустил 63 гола. Пять игр провел без пропущенных голов.

Англия занимает второе место в группе D. Она обыграла Хорватию в первом туре, в двух других сыграет с Шотландией и Чехией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт сборной Англии
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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