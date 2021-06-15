🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл

Дин Хендерсон выбыл из заявки из-за травмы бедра. Он уже пропускал тренировки Англии на Евро, и в первом матче не выходил на поле.

УЕФА разрешает дозаявлять вратарей на любом этапе турнира, если те получили травму. Вместо Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл – вратарь «Шеффлид Юнайтед».

Он был в расширенной заявке Англии на Евро, но в финальную не вошел.

Рамсдейлу 23 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 38 матчей, в которых пропустил 63 гола. Пять игр провел без пропущенных голов.

Англия занимает второе место в группе D. Она обыграла Хорватию в первом туре, в двух других сыграет с Шотландией и Чехией.