Англия
Евро-2020
Травмы
Дин Хендерсон
Аарон Рамсдейл
🏴 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл
час назад
Дин Хендерсон выбыл из заявки из-за травмы бедра. Он уже пропускал тренировки Англии на Евро, и в первом матче не выходил на поле.
УЕФА разрешает дозаявлять вратарей на любом этапе турнира, если те получили травму. Вместо Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл – вратарь «Шеффлид Юнайтед».
- Он был в расширенной заявке Англии на Евро, но в финальную не вошел.
- Рамсдейлу 23 года. В прошедшем сезоне АПЛ он провел 38 матчей, в которых пропустил 63 гола. Пять игр провел без пропущенных голов.
Англия занимает второе место в группе D. Она обыграла Хорватию в первом туре, в двух других сыграет с Шотландией и Чехией.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые