Англия
Евро-2020
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#Англия #Евро-2020

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия объявила предварительную заявку на Евро-2020. Александер-Арнольд вернулся в состав

4 часа назад

Сборная Англии назвала 33 игроков, которые начнут сборы к чемпионату Европы. В финальную заявку войдут 26 футболистов.

  • Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.
  • Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилвелл, Конор Коади, Бен Годфри, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Бен Уайт.
  • Полузащитники: Джуд Беллингхэм, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Келвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Прауз.
  • Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Фил Фоден, Джек Грилиш, Мэйсон Гринвуд, Гарри Кейн, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Уолли Уоткинс.

Финальную заявку огласят не позднее 1 июня. Соперниками Англии по группе на Евро будут Хорватия, Шотландия и Чехия.

Одним из наиболее неожиданных игроков в заявке стал Трент Александер-Арнольд. Это основной защитник «Ливерпуля», уже игравший в сборной Англии. Но в марте 2021-го его не вызвали на матчи отбора к ЧМ.

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт говорил тогда: «Есть позиции, где у нас невероятная конкуренция. Тренту очень не повезло, но я не думаю, что он играл на том уровне, на который вышел в последние пару лет».

В сборную впервые вызваны Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»), Бен Годфри («Эвертон») и Бен Уайт («Брайтон»). Всем по 23 года. Также в заявке есть два тинейджера: Букайо Сака (19 лет, «Арсенал») и Джуд Беллингхэм (17 лет, «Боруссия» Д). Оба уже дебютировали за основную команду.

🇷🇺 Предварительный состав России

🇩🇪 Финальный состав Германии

🇫🇷 Финальный состав Франции

🇧🇪 Финальный состав Бельгии

🇸🇪 Финальный состав Швеции

🇲🇰 Финальный состав Македонии

🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии 

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии

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Источник:
сайт Футбольной ассоциации Англии
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