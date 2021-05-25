🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия объявила предварительную заявку на Евро-2020. Александер-Арнольд вернулся в состав

Сборная Англии назвала 33 игроков, которые начнут сборы к чемпионату Европы. В финальную заявку войдут 26 футболистов.

Вратари : Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.

: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл. Защитники : Трент Александер-Арнольд, Бен Чилвелл, Конор Коади, Бен Годфри, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Бен Уайт.

: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилвелл, Конор Коади, Бен Годфри, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Бен Уайт. Полузащитники : Джуд Беллингхэм, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Келвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Прауз.

: Джуд Беллингхэм, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Келвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Прауз. Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Фил Фоден, Джек Грилиш, Мэйсон Гринвуд, Гарри Кейн, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Уолли Уоткинс.

Финальную заявку огласят не позднее 1 июня. Соперниками Англии по группе на Евро будут Хорватия, Шотландия и Чехия.

Одним из наиболее неожиданных игроков в заявке стал Трент Александер-Арнольд. Это основной защитник «Ливерпуля», уже игравший в сборной Англии. Но в марте 2021-го его не вызвали на матчи отбора к ЧМ.

Главный тренер сборной Гарет Саутгейт говорил тогда: «Есть позиции, где у нас невероятная конкуренция. Тренту очень не повезло, но я не думаю, что он играл на том уровне, на который вышел в последние пару лет».

В сборную впервые вызваны Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»), Бен Годфри («Эвертон») и Бен Уайт («Брайтон»). Всем по 23 года. Также в заявке есть два тинейджера: Букайо Сака (19 лет, «Арсенал») и Джуд Беллингхэм (17 лет, «Боруссия» Д). Оба уже дебютировали за основную команду.

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🇵🇹 Финальный состав Португалии

🇨🇿 Финальный состав Чехии

🇮🇹 Предварительный состав Италии

🇦🇹 Предварительный состав Австрии

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Предварительный состав Шотландии

🇸🇰 Предварительный состав Словакии

🇫🇮 Предварительный состав Финляндии

🇵🇱 Предварительный состав Польши

🇭🇷 Предварительный состав Хорватии

🇨🇭 Предварительный состав Швейцарии