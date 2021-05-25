🏴 Англия объявила предварительную заявку на Евро-2020. Александер-Арнольд вернулся в состав
Сборная Англии назвала 33 игроков, которые начнут сборы к чемпионату Европы. В финальную заявку войдут 26 футболистов.
- Вратари: Дин Хендерсон, Сэм Джонстон, Джордан Пикфорд, Аарон Рамсдейл.
- Защитники: Трент Александер-Арнольд, Бен Чилвелл, Конор Коади, Бен Годфри, Рис Джеймс, Гарри Магуайр, Тайрон Мингс, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Бен Уайт.
- Полузащитники: Джуд Беллингхэм, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Мэйсон Маунт, Келвин Филлипс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Прауз.
- Нападающие: Доминик Калверт-Льюин, Фил Фоден, Джек Грилиш, Мэйсон Гринвуд, Гарри Кейн, Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Уолли Уоткинс.
Финальную заявку огласят не позднее 1 июня. Соперниками Англии по группе на Евро будут Хорватия, Шотландия и Чехия.
Одним из наиболее неожиданных игроков в заявке стал Трент Александер-Арнольд. Это основной защитник «Ливерпуля», уже игравший в сборной Англии. Но в марте 2021-го его не вызвали на матчи отбора к ЧМ.
Главный тренер сборной Гарет Саутгейт говорил тогда: «Есть позиции, где у нас невероятная конкуренция. Тренту очень не повезло, но я не думаю, что он играл на том уровне, на который вышел в последние пару лет».
В сборную впервые вызваны Аарон Рамсдейл («Шеффилд Юнайтед»), Бен Годфри («Эвертон») и Бен Уайт («Брайтон»). Всем по 23 года. Также в заявке есть два тинейджера: Букайо Сака (19 лет, «Арсенал») и Джуд Беллингхэм (17 лет, «Боруссия» Д). Оба уже дебютировали за основную команду.
🇷🇺 Предварительный состав России
🇵🇹 Финальный состав Португалии
🇮🇹 Предварительный состав Италии
🇦🇹 Предварительный состав Австрии
🏴 Предварительный состав Шотландии
🇸🇰 Предварительный состав Словакии
🇫🇮 Предварительный состав Финляндии
🇵🇱 Предварительный состав Польши
🇭🇷 Предварительный состав Хорватии