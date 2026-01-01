Травмы

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Футбол
Дембеле пропустит четыре месяца после операции. Он травмировался на Евро и досрочно завершил турнир
#Усман Дембеле
Футбол
Дембеле снова перенесет операцию из-за травмы. Она станет третьей за последние пять лет
#Усман Дембеле
Футбол
У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу
#Марио Фернандес
Футбол
🇷🇺 Фернандес заменен в матче с Финляндией из-за травмы. Его унесли с поля на носилках
#Марио Фернандес
Футбол
🇷🇺 Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в первом матче России
#Юрий Жирков
Футбол
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия заменила вратаря в заявке на Евро из-за травмы. Вместо Дина Хендерсона вызван Аарон Рамсдейл
#Англия
Футбол
Де Брюйне не тренировался с Бельгией за три дня до матча против России на Евро
#Кевин Де Брюйне
Футбол
Кутепов забил в свои ворота в первом тайме против «Арсенала», а во втором травмировался и ушел с поля
#Илья Кутепов
Футбол
Селихов впервые за два года сыграл за «Спартак» в РПЛ. После травмы он попадал в заявку, но на поле не выходил
#Александр Селихов
Футбол
Варан из-за травмы не сыграет с «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов
#Рафаэль Варан
Футбол
Игрок «Эвертона» сыграл после травмы впервые за 20 месяцев. Но после этого матча выбыл до конца сезона
#Жан-Филипп Гбамен
Хоккей
39-летний Лундквист не сыграет в этом сезоне НХЛ. Он перенес операцию на сердце, а теперь у него воспаление
#Хенрик Лундквист
Футбол
Капитан «ПСЖ» забил «Баварии» в Лиге чемпионов и через две минуты попросил замену из-за травмы
#Маркиньос
Баскетбол
Харден пропустит еще минимум десять дней из-за травмы. Он уже возвращался после нее, но снялся с первой же игры
#Джеймс Харден
Футбол
«Реал» не включил Азара в заявку на матч с «Ливерпулем», хотя он восстановился после травмы
#Эден Азар
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахилла. Ему предстоит операция
#Хердур Магнуссон
Хоккей
В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть
#МХЛ
Баскетбол
У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
#Индиана
Футбол
«Царь вернулся в команду», – «Монако» анонсировал появление Головина в заявке на матч после травмы
#Александр Головин
Хоккей
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
#Егор Чинахов
Хоккей
Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы
#Егор Чинахов
Футбол
«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму
#ПСЖ
Футбол
Гилерме заменили в первом тайме матча с «Крыльями» из-за повреждения
#Гильерме
Футбол
«МЮ» и «Ливерпуль» сделали четыре вынужденные замены за тайм
#Травмы