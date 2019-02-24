«МЮ» и «Ливерпуль» сделали четыре вынужденные замены за тайм

Все произошло еще в первой половине игры. В составе «МЮ» Эррера, Мата и Лингард покинули поле с повреждениями. У «Ливерпуля» с травмой ушел Фирмино.

Перейра, Санчес, Лингард и Старридж вышли вместо них. Кажется, такого количества травм за один тайм не было никогда.

Матч завершился со счетом 0:0.