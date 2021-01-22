В МХЛ после драки хоккеиста увезла скорая – у него черепно-мозговая травма. Его команда отказалась играть

В МХЛ «Кузнецкие медведи» играли с «Омскими ястребами». В третьем периоде подрались форвард «медведей» Демид Паничкин и защитник «ястребов» Тимофей Давыдов.

Давыдов ударил соперника головой о лед – тот потерял сознание. Паничкина увезла скорая. «Сейчас им занимаются специалисты, переломов нет, пациент в сознании. Имеет место черепно-мозговая травма, парня осматривают нейрохирурги», – сообщил омский Минздрав.