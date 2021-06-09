Де Брюйне не тренировался с Бельгией за три дня до матча против России на Евро

Сборная Бельгии 9 июня провела тренировку перед матчем с Россией. Кевин Де Брюйне не занимался с командой, пишет журналист Кристоф Терьер.

Де Брюйне восстанавливается после перелома носа и глазницы, которые он получил 29 мая в финале Лиги чемпионов.

Несмотря на травмы, он вошел в заявку Бельгии на Евро-2020. Но когда он сыграет ли он на групповом этапе, пока непонятно.

Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес не говорил о конкретных сроках его восстановления. Но предупреждал, что не рассчитывает на Де Брюйне в игре с Россией 12 июня.

Де Брюйне – основной полузащитник «Манчестер Сити» и один из главных игроков сборной Бельгии. Он два года подряд становился лучшим футболистом АПЛ по версии игроков.

Бельгия проведет на групповом этапе игры с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня). Плей-офф стартует 26 июня.