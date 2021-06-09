Кевин Де Брюйне
Евро-2020
Травмы
Россия
Бельгия
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#Кевин Де Брюйне #Евро-2020 #Россия #Бельгия #Травмы

Де Брюйне не тренировался с Бельгией за три дня до матча против России на Евро

вчера, 20:44

Сборная Бельгии 9 июня провела тренировку перед матчем с Россией. Кевин Де Брюйне не занимался с командой, пишет журналист Кристоф Терьер.

  • Де Брюйне восстанавливается после перелома носа и глазницы, которые он получил 29 мая в финале Лиги чемпионов.
  • Несмотря на травмы, он вошел в заявку Бельгии на Евро-2020. Но когда он сыграет ли он на групповом этапе, пока непонятно.
  • Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес не говорил о конкретных сроках его восстановления. Но предупреждал, что не рассчитывает на Де Брюйне в игре с Россией 12 июня.

Де Брюйне – основной полузащитник «Манчестер Сити» и один из главных игроков сборной Бельгии. Он два года подряд становился лучшим футболистом АПЛ по версии игроков.

Бельгия проведет на групповом этапе игры с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня). Плей-офф стартует 26 июня.

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