Кевин Де Брюйне
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Де Брюйне не тренировался с Бельгией за три дня до матча против России на Евро
вчера, 20:44
Сборная Бельгии 9 июня провела тренировку перед матчем с Россией. Кевин Де Брюйне не занимался с командой, пишет журналист Кристоф Терьер.
- Де Брюйне восстанавливается после перелома носа и глазницы, которые он получил 29 мая в финале Лиги чемпионов.
- Несмотря на травмы, он вошел в заявку Бельгии на Евро-2020. Но когда он сыграет ли он на групповом этапе, пока непонятно.
- Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес не говорил о конкретных сроках его восстановления. Но предупреждал, что не рассчитывает на Де Брюйне в игре с Россией 12 июня.
Де Брюйне – основной полузащитник «Манчестер Сити» и один из главных игроков сборной Бельгии. Он два года подряд становился лучшим футболистом АПЛ по версии игроков.
Бельгия проведет на групповом этапе игры с Россией (12 июня), Данией (17 июня) и Финляндией (21 июня). Плей-офф стартует 26 июня.
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