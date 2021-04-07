Харден пропустит еще минимум десять дней из-за травмы. Он уже возвращался после нее, но снялся с первой же игры

Джеймс Харден в начале апреля пропустил два матча НБА из-за напряженности правого подколенного сухожилия. 6 апреля он вышел в составе «Бруклина», но провел меньше пяти минут и попросил замену.

«Бруклин» тогда написал, что у него снова выявили напряженность подколенного сухожилия. Теперь клуб дал апдейт – у Хардена растяжение правого подколенного сухожилия. Точные сроки возвращения не названы – через десять дней «Бруклин» повторно проверит его.

За это время «Бруклин» проведет четыре игры. Кроме Хардена у клуба отсутствует другой лидер – Кевин Дюрэнт. У него тоже травма подколенного сухожилия, из-за которой он не играл с середины февраля.

«Бруклин» идет в таблице Восточной конференции вторым, уступая «Филадельфии». Харден перешел в клуб в январе и провел 34 матча, набирая в среднем по 25,4 очка за матч.