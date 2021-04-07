Джеймс Харден
НБА
Травмы
баскетбол
Бруклин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джеймс Харден #баскетбол #Бруклин #НБА #Травмы

Харден пропустит еще минимум десять дней из-за травмы. Он уже возвращался после нее, но снялся с первой же игры

07 апреля, 14:16

Джеймс Харден в начале апреля пропустил два матча НБА из-за напряженности правого подколенного сухожилия. 6 апреля он вышел в составе «Бруклина», но провел меньше пяти минут и попросил замену.

«Бруклин» тогда написал, что у него снова выявили напряженность подколенного сухожилия. Теперь клуб дал апдейт – у Хардена растяжение правого подколенного сухожилия. Точные сроки возвращения не названы – через десять дней «Бруклин» повторно проверит его.

За это время «Бруклин» проведет четыре игры. Кроме Хардена у клуба отсутствует другой лидер – Кевин Дюрэнт. У него тоже травма подколенного сухожилия, из-за которой он не играл с середины февраля.

«Бруклин» идет в таблице Восточной конференции вторым, уступая «Филадельфии». Харден перешел в клуб в январе и провел 34 матча, набирая в среднем по 25,4 очка за матч.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Бруклина»
Еще по теме
Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
Харден набрал 60 (!!!) очков, повторил пару рекордов и сравнялся с Джорданом. И все равно недоволен
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джеймс Харден
#баскетбол
#Бруклин
#НБА
#Травмы