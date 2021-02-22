Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане
В последнее время Техас накрыла погодная аномалия. В городах зарегистрированы мощные морозы: температура в самом теплом штате США в некоторых регионах упала до -20 градусов по Цельсию (это повторение рекорда, поставленного в 1991 году). Холод и снегопады вывели из строя оборудование. Несколько миллионов человек остались без электричества.
CNN пишет, что из-за погоды по всему штату с 11 по 21 февраля погибло 26 человек. Миллионы домов остались без отопления. Жители согреваются с помощью каминов и обогревателей (от которых мало толку из-за перебоев электричества).
Из-за дорожных обледенений и снегопадов возникли проблемы на дорогах – въезд в штат затруднен. Жители городов запасаются продуктами, поэтому полки в магазинах опустели.
В этой ситуации действует Джеймс Харден, который помогает жителям Хьюстона переживать этот коллапс.
Харден помогает Хьюстону – отправил туда воду и еду, постоянно на контакте с мэром
Джеймс Харден провел в «Хьюстоне» 9 лет и уже почти полтора месяце не играет за команду. 14 января он перешел в «Бруклин» и с того времени находится почти в 300 км от города.
В Нью-Йорке сейчас значительно теплее. Там тоже выпало и выпадет много снега. Но ситуация с погодой легче, чем в населенный пунктах Техаса. Поэтому Харден помогает Хьюстону.
В инстаграме он разместил такой пост. Все нуждающиеся в еде жители Хьюстона могут написать на указанный номер и заказать себе продуктов.
Сам Харден говорит: «Мой телефон звонит каждый день, и звонки не прекращаются. Пытаюсь как-то помочь жителям города, потому что они проявляли по отношению ко мне столько любви и уважения».
Еще Харден сказал: «Моя помощь на этом не закончится. Я вижу, как много людей пострадало. И я на этом не остановлюсь».
Пока что Харден:
- Обеспечил 3 тысячи семей обеденными порциями.
- Использует свой неоткрытый ресторан как пункт выдачи еды и продуктов всем нуждающимся.
- Постоянно на контакте с мэром города Сильвестром Тернером. Он пообещал помочь, если Тернер будет просить.
Харден действует вместе с благотворительной организацией Relief Gang – это фонд помощи, который помогает людям, пострадавшим от стихийных бедствий. На данный момент его работа сосредоточена на помощи жителям Техаса. О работе Relief Gang говорят все федеральные каналы США – так они помогают собирать людям деньги на пожертвования.
Через фонд помогает хьюстанцам рэпер Trae. Он сам родом из Хьюстона, но сейчас живет в Вашингтоне. Через соцсети он узнает, какие компании занимаются поставкой обогревателей. Или вместе с друзьями за несколько дней до Хардена обеспечивал людей едой.
Харден и раньше помогал Хьюстону. Причина та же – он обожает город
Еще в 2015-м Харден не исключал, что, возможно, в будущем покинет команду. Но о городе отзывался максимально приятными словами:
«Хьюстон» – мой дом. Но кто знает, где я буду играть через несколько лет. Что бы не случилось, я всегда с городом, это родное для меня место. Он в моем сердце. У меня тут много друзей. И я всегда буду стараться делать его лучше».
Так получилось, что помощь городу Харден оказывал еще и до глобальных морозов в Техасе. Примеры:
• В 2017-м он пожертвовал городу миллион долларов на восстановление и поддержку людей после урагана Харви. Сделал он это в компании Сильвестра Тернера.
Изначально администрация города попросила у богатого слоя населения помощь и планировала набрать 200 тысяч долларов. В итоге сумма дошла до 18,5 млн. «Хьюстон» тоже помог – участвовали бывшие и действующие игроки. А владелец клубы Лесли Александер выделил 10 млн долларов.
• В 2019-м Харден снова вложился в Хьюстон. Он потратил 240 тысяч долларов на ремонт городских баскетбольных площадок.
• 2020 год. Харден объединился с Kroger и Houston Food Bank (благотворительный фонд и компания, занимающаяся поставкой продуктов нуждающимся), чтобы поддержать 5 тысяч малообеспеченных семей из Большого Хьюстона (региональная агломерация, состоящая из девяти округов. Хьюстон – один из важнейших).
Семьи получили свежее мясо, молоко, хлеб, консервы и другие продукты.