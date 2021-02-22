Харден спасает жителей Хьюстона от погодной катастрофы: доставляет воду и продукты, выдает еду в неоткрытом ресторане

В последнее время Техас накрыла погодная аномалия. В городах зарегистрированы мощные морозы: температура в самом теплом штате США в некоторых регионах упала до -20 градусов по Цельсию (это повторение рекорда, поставленного в 1991 году). Холод и снегопады вывели из строя оборудование. Несколько миллионов человек остались без электричества.

CNN пишет, что из-за погоды по всему штату с 11 по 21 февраля погибло 26 человек. Миллионы домов остались без отопления. Жители согреваются с помощью каминов и обогревателей (от которых мало толку из-за перебоев электричества).

Из-за дорожных обледенений и снегопадов возникли проблемы на дорогах – въезд в штат затруднен. Жители городов запасаются продуктами, поэтому полки в магазинах опустели.

В этой ситуации действует Джеймс Харден, который помогает жителям Хьюстона переживать этот коллапс.