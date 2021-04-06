Харден вернулся после травмы, но снялся с первого же матча. Он отыграл меньше пяти минут и попросил замену

Джеймс Харден получил травму 1 апреля в матче НБА с «Хьюстоном» и не сыграл в последней четверти.

У него диагностировали напряженность подколенного сухожилия и почти неделю он восстанавливался. Из-за этого он пропустил два следующих матча «Бруклина».

В игре с «Нью-Йорком» он вышел впервые после травмы, но не доиграл матч. Он провел на площадке 4 минуты 22 секунды, после чего попросил замену. «Бруклин» написал, что Харден не доиграет матч из-за травмы подколенного сухожилия. Усугубил ли он повреждение, из сообщения неясно.

Харден перешел в «Бруклин»в январе и провел за него 33 матча. Это один из лидеров клуба и главных игроков НБА. Он возглавляет список лучших ассистентов лиги с показателем в 11,1 подбора за игру.