Джеймс Харден
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баскетбол
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#Джеймс Харден #баскетбол #Бруклин #НБА

Харден вернулся после травмы, но снялся с первого же матча. Он отыграл меньше пяти минут и попросил замену

06 апреля, 13:58
  • Джеймс Харден получил травму 1 апреля в матче НБА с «Хьюстоном» и не сыграл в последней четверти.
  • У него диагностировали напряженность подколенного сухожилия и почти неделю он восстанавливался. Из-за этого он пропустил два следующих матча «Бруклина».

В игре с «Нью-Йорком» он вышел впервые после травмы, но не доиграл матч. Он провел на площадке 4 минуты 22 секунды, после чего попросил замену. «Бруклин» написал, что Харден не доиграет матч из-за травмы подколенного сухожилия. Усугубил ли он повреждение, из сообщения неясно.

Харден перешел в «Бруклин»в январе и провел за него 33 матча. Это один из лидеров клуба и главных игроков НБА. Он возглавляет список лучших ассистентов лиги с показателем в 11,1 подбора за игру.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Бруклин»
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