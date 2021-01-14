Джеймс Харден
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«Бруклин» подтвердил переход Хардена и разместил его черно-белую фотографию
37 минут назад
Джеймс Харден официально стал игроком «Бруклина».
- Также «Бруклин» сообщил о переходе в «Хьюстон» Кариса Леверта и Родиона Куруца, а в «Кливленд» – Джарретта Аллена и Торина Принса.
- Подтверждено, что «Хьюстону» отошли три пика 1-го раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы) и четыре права обмена пиками 1-го раунда с «Бруклином» (2021, 2023, 2025, 2027 годы).
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