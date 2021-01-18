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У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет
2 часа назад
Матч «Индианы Пэйсерс» против «Лос-Анджелес Клипперс» закроет очередной игровой день в НБА.
«Индиане» в игре не помогут минимум четыре баскетболиста. Среди них – перешедший из «Бруклина» Карис Леверт, игрок старта Ти Джей Уоррен и лучший блокирующий лиги (4,2 в среднем за матч) Майлз Тернер.
Появление еще четверых – включая Гогу Битадзе и Джакара Сэмпсона – под большим вопросом.
Все травмы получены в игре или на тренировках, ни один из этих игроков не выбыл из-за коронавируса.
«Индиана» начала сезон с восьми побед и четырех поражений. У «Клипперс» соотношение 9-4.
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