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#Индиана #НБА #баскетбол

У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет

2 часа назад

Матч «Индианы Пэйсерс» против «Лос-Анджелес Клипперс» закроет очередной игровой день в НБА.

«Индиане» в игре не помогут минимум четыре баскетболиста. Среди них – перешедший из «Бруклина» Карис Леверт, игрок старта Ти Джей Уоррен и лучший блокирующий лиги (4,2 в среднем за матч) Майлз Тернер.

Появление еще четверых – включая Гогу Битадзе и Джакара Сэмпсона – под большим вопросом.

Все травмы получены в игре или на тренировках, ни один из этих игроков не выбыл из-за коронавируса.

«Индиана» начала сезон с восьми побед и четырех поражений. У «Клипперс» соотношение 9-4.

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