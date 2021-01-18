У «Индианы» перед игрой с «Клипперс» травмировано 8 игроков. Случаев коронавируса в клубе нет

Матч «Индианы Пэйсерс» против «Лос-Анджелес Клипперс» закроет очередной игровой день в НБА.

«Индиане» в игре не помогут минимум четыре баскетболиста. Среди них – перешедший из «Бруклина» Карис Леверт, игрок старта Ти Джей Уоррен и лучший блокирующий лиги (4,2 в среднем за матч) Майлз Тернер.

Появление еще четверых – включая Гогу Битадзе и Джакара Сэмпсона – под большим вопросом.