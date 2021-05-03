Илья Кутепов
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Спартак
Кутепов забил в свои ворота в первом тайме против «Арсенала», а во втором травмировался и ушел с поля
03 мая, 18:27
«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ (2:1). Единственный гол в пользу «Арсенала» забил Илья Кутепов – в свои ворота после рикошета.
- Для «Спартака» это третий автогол в сезоне РПЛ. Два других забил защитник Павел Маслов.
- Ни одна другая команда лиги в этом розыгрыше не забивала столько в свои ворота.
Кутепов не доиграл матч из-за травмы. Он ушел с поля на 58-й минуте после столкновения с полузащитником «Арсенала». Вместо Кутепова вышел Георгий Джикия.
WhoScored поставил Кутепову оценку 6,12 по итогам матча. Меньше только у Эсекьеля Понсе, вышедшего на поле на 82-й минуте.
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