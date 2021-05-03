Кутепов забил в свои ворота в первом тайме против «Арсенала», а во втором травмировался и ушел с поля

Для «Спартака» это третий автогол в сезоне РПЛ. Два других забил защитник Павел Маслов.

Ни одна другая команда лиги в этом розыгрыше не забивала столько в свои ворота.

Кутепов не доиграл матч из-за травмы. Он ушел с поля на 58-й минуте после столкновения с полузащитником «Арсенала». Вместо Кутепова вышел Георгий Джикия.

WhoScored поставил Кутепову оценку 6,12 по итогам матча. Меньше только у Эсекьеля Понсе, вышедшего на поле на 82-й минуте.