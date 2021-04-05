Хердур Магнуссон
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Защитник ЦСКА Магнуссон получил разрыв ахилла. Ему предстоит операция
05 апреля, 15:26
- Хердур Магнуссон травмировался в матче ЦСКА против «Тамбов» (2:1). Его унесли с поля на носилках во втором тайме.
- Теперь ЦСКА отчитался о характере травмы: разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава. Ему предстоит операция.
- Примерные сроки возвращения Магнуссона клуб не сообщил.
- Магнуссон – основной игрок ЦСКА. Ему 23 года, в этом сезоне он провел 28 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- ЦСКА с 43 очками идет четвертым в таблице РПЛ. Он на пять очков отстает от «Зенита», занимающего первое место.
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