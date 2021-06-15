Юрий Жирков
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Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в первом матче России
2 часа назад
Обновление: штаб сборной России официально подтвердил, что Юрий Жирков не сыграет на Евро. Он травмировал мышцу бедра и поехал в Москву на восстановление. Заголовок новости отредактирован.
Главный тренер России Станислав Черчесов дал апдейт по состоянию Юрия Жиркова, травмированного в матче с Бельгией.
«Не могу сказать точно диагноз Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир».
- Жирков попросил замену на 43-й минуте. Перед этим он выполнил подкат и потом держался за ногу.
- Это самый возрастной игрок сборной России и один из самых возрастных на Евро. Ему 37 лет и 296 дней. Ни один игрок из России или СССР не играл на Евро в таком возрасте.
России осталось два матча на групповом этапе Евро: против Финляндии и Дании. Она занимает последнее место в группе – без набранных очков.
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