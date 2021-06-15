Жирков больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в первом матче России

Обновление: штаб сборной России официально подтвердил, что Юрий Жирков не сыграет на Евро. Он травмировал мышцу бедра и поехал в Москву на восстановление. Заголовок новости отредактирован.

Главный тренер России Станислав Черчесов дал апдейт по состоянию Юрия Жиркова, травмированного в матче с Бельгией.

«Не могу сказать точно диагноз Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир».

Жирков попросил замену на 43-й минуте. Перед этим он выполнил подкат и потом держался за ногу.

Это самый возрастной игрок сборной России и один из самых возрастных на Евро. Ему 37 лет и 296 дней. Ни один игрок из России или СССР не играл на Евро в таком возрасте.

России осталось два матча на групповом этапе Евро: против Финляндии и Дании. Она занимает последнее место в группе – без набранных очков.