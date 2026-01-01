Травмы

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Кто меньше играл из-за травм: Месси или Роналду? Неймар или Златан? Тест «Гола» о минутах без футбола
#Травмы
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
#Александр Логинов
«Филадельфия» сыграла в НБА составом из семи человек. Лидеры травмированы, у остальных – карантин
#НБА
Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
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#Александр Кокорин
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