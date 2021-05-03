Александр Селихов
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Селихов впервые за два года сыграл за «Спартак» в РПЛ. После травмы он попадал в заявку, но на поле не выходил
03 мая, 16:44
Вратарь Александр Селихов вышел в стартовом составе на матч РПЛ против «Арсенала» (0:0, первый тайм). Для него это первый матч за основную команду с 6 апреля 2019 года.
- В тот день он травмировался в матче с ЦСКА. В мае он восстановился и попадал в заявку, но на поле не выходил.
- В сентябре того же года Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке и перенес операцию. Спустя год – в октябре 2020-го – он сыграл за «Спартак-2» в ФНЛ.
- В ноябре того же года он впервые после травмы попал в заявку основной команды. Теперь, спустя еще полгода, впервые вышел на поле за нее.
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