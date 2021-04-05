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#Эден Азар #Лига чемпионов #Футбол #Реал #Травмы

«Реал» не включил Азара в заявку на матч с «Ливерпулем», хотя он восстановился после травмы

05 апреля, 17:19

6 апреля «Реал»  примет «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. К этой встрече в общую группу вернулись основные игроки «Реала» Тони Кроос и Эден Азар, но последнего не включили в заявку.

  • Азар не играл с конца января из-за травмы бедра. Потом вернулся на поле в марте, вышел на 15 минут и получил новую травму.
  • 2 апреля он провел полноценную тренировку. Marca писала тогда, что он может сыграть с «Ливерпулем». Но в заявку его в итоге не включили.

Азар в текущем сезоне получил шесть травм. Он провел 14 матчей и забил три гола. Он перешел в «Реал» в 2019 году, и с тех пор провел в общей сложности 36 игр за клуб.

Против «Ливерпуля» из-за травм также не сыграют защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Реала»
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